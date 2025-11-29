باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استانها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز یکشنبه ۹ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام میشود.
کرمانشاه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی استان در روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ به منظور پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا و حفظ سلامت دانشآموزان خبر داد.
اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و دانشگاههای این استان در روز یکشنبه ۹ آذر خبر داد.
البرز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: تمام مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، موسسات آموزش آزاد و فضاهای ورزشی روباز استان در روز یکشنبه نهم آذرماه تعطیل و آموزش آنها بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
آذربایجان شرقی
کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی عصر امروز تشکیل جلسه داد و مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستانهای تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجب شیر، شبستر مراکز پیشدبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار میشوند.
خوزستان
با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان فعالیت مدارس و دانشگاههای خوزستان یکشنبه نهم آذر به صورت غیر حضوری خواهد بود.
کردستان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان از تعطیلی تمام مدارس و دانشگاههای استان در روز یکشنبه (نهم آذرماه) خبر داد.
بوشهر
ادارهکل آموزش و پرورش بوشهر اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، آموزش تمامی مدارس در روز یکشنبه (۹ آذر) بهصورت برخط در بستر شاد برگزار میشود.