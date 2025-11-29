مدارس برخی استان‌ها فردا ۹ آذر تعطیل شده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی دنبال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز یکشنبه ۹ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

کرمانشاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی استان در روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ به منظور پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا و حفظ سلامت دانش‌آموزان خبر داد.

اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و دانشگاه‌های این استان در روز یکشنبه ۹ آذر خبر داد.

البرز

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: تمام مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، موسسات آموزش آزاد و فضاهای ورزشی روباز استان در روز یکشنبه نهم آذرماه تعطیل و آموزش آن‌ها به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

آذربایجان شرقی

کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی عصر امروز تشکیل جلسه داد و مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجب شیر، شبستر مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

خوزستان

با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان فعالیت مدارس و دانشگاه‌های خوزستان یکشنبه نهم آذر به صورت غیر حضوری خواهد بود. 

کردستان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان از تعطیلی تمام مدارس و دانشگاه‌های استان در روز‌ یکشنبه (نهم آذرماه) خبر داد.

بوشهر

اداره‌کل آموزش و پرورش بوشهر اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، آموزش تمامی مدارس در روز یکشنبه (۹ آذر) به‌صورت برخط در بستر شاد برگزار می‌شود.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
مدارس و ادارات کدام استان‌ها یکشنبه ۲ آذر تعطیل یا غیرحضوری است؟
مدارس و ادارات کدام استان‌ها سه‌شنبه ۴ آذر تعطیل یا غیرحضوری است؟
مدارس کدام استان‌ها شنبه ۸ آذرماه تعطیل و غیرحضوری شد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پربازدیدترین‌ها
مدارس کدام استان‌ها یکشنبه ۹ آذر ماه تعطیل است؟
روباه؛ جان کودک سه ساله را در کبودرآهنگ گرفت
اقامت شبانه گردشگران در جنگل‌های آمل ممنوع شد
افراد مبتلا به آنفلوآنزا از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک خودداری کنند
آتش‌افروز هیرکانی دستگیر شد
هَمسرکُشی در کوچه های پردیس بندرعباس
پهلوگیری روزانه پنج فروند کشتی نهاده دامی در بندر امیرآباد
۱۸ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی
نجات پنج سرنشین لنج باری در مسیر دریایی دبی- آبادان
برگزاری بیست‌وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس بام ایران
آخرین اخبار
مدارس کدام استان‌ها یکشنبه ۹ آذر ماه تعطیل است؟