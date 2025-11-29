باشگاه خبرنگاران جوان - در پی استعفای سید جلیل حسینی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین خود را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی جعفریان

مشاور عالی و جانشین محترم وزیر

باسلام

خدمت به مردم عزیز کشورمان، فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان "سرپرست معاونت آموزشی" منصوب می‌شوید. امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

