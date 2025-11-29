تراکتور با پیروزی ۳ - ۱ مقابل چادرملو با یک بازی کمتر نسبت به رقبا به رده سوم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال تراکتور تبریز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش شهید سلیمانی میزبان چادرملو اردکان بود.

نیمه اول این بازی با وجود موقعیت‌های خوب تراکتور با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۴۷ پاس خوب مهدی هاشم نژاد به دوماگوی دروژدک رسید و او توانست قفل دروازه چادرملو را باز کند.

در دقیقه ۵۱ ارسال خوب امیرحسین حسین زاده ارسالی روی دروازه چادرملو با ضربه سر دوماگوی دروژدک همراه شد و بار دیگر دروازه چادرملو باز شد تا دروژدک در این بازی دبل کرده باشد.

در دقیقه ۵۷ هادی حبیبی نژاد از روی نقطه پنالتی دروازه تراکتور را باز کرد.

تومیسلاو اشترکالی در دقیقه ۸+۹۰ از روی نقطه پنالتی دروازه چادرملو را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

تراکتور در پایان با برتری ۳ - ۱ مقابل چادرملو ۱۶ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به رقبا به رده سوم جدول صعود کرد.

چادرملو نیز با ۱۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد.