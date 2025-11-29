باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماجرای حل مسئله فیزیک توسط شهید شهریاری که رهبر انقلاب نقل کردند + فیلم

به مناسبت سالگرد شهادت شهید مجید شهریاری، ماجرای حل یک مسئله توسط این شهید که رهبر معظم انقلاب آن را نقل کردند، بازنشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالگرد شهادت شهید مجید شهریاری، سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ماجرای حل یک مسئله توسط این شهید هسته ای بعد از خواندن نماز، بازنشر شده است.

