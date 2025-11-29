باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت‌ام البنین مادر حضرت عباس است. این بانوی بزرگوار از سفره‌های‌ام البنین احترام زیادی در بین شیعیان برخوردار است از جمله سفره‌های معروفی است که بسیاری از محتاجان و عاشقان اهل بیت را حاجت داده است. به همین منظور نذر شنبه‌های‌ام‌البنین به عنوان یکی از توسل به این بانوی مکرم اسلام به‌طور سنتی برای برآورده شدن حاجات و رفع مشکلات خاص انجام می‌شود. این نذر به‌ویژه در مواردی مانند شفای بیماران، رفع گرفتاری‌ها، برکت در زندگی و حل مشکلات خانوادگی و اقتصادی مؤثر است.

به همین مناسبت مردم دیندار و ولایتمدار شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان گرد هم آمدند و با برپایی سفره های احسان و نیکوکاری به ساحت مقدس این بانوی مکرم اسلام ادای احترام کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن حفیظیان - اصفهان

