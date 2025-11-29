آلومینیوم اراک در واپسین دقایق بازی موفق شد بازی باخته مقابل فجر سپاسی شیراز را به تساوی بکشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی امام خمینی میزبان فجرسپاسی شیراز بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم آلومینیوم اراک بر حملاتش روی دروازه فجر افزود، اما در دقیقه ۵۷ روی یک ضد حمله میثم مرادی با پاسی قطری حسین شهابی را در موقعیت گل قرار داد و او نیز با ضربه‌ای زمینی دروازه آلومینیوم را باز کرد.

بازیکنان آلومینیوم برای تساوی بازی موقعیت‌های زیادی روی دروازه فجر ایجاد کردند تا اینکه در دقیقه ۶+۹۰ ساسان حسینی موفق شد با ضربه سر دروازه زردپوشان شیرازی را باز کند و بازی به تساوی ۱ - ۱ کشیده شد تا شاگردان مجتبی حسینی در خانه شکست نخورند.

فجر با این تساوی ۱۵ امتیازی شد و در رده هشتم جدول قرار دارد.

آلومینیوم نیز با ۱۴ امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفته است.

