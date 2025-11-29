باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ قدرت الوانی روز شنبه اظهار کرد: فردی به پلیس فتا یکی از شهرستانها مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام داشته که مدتی قبل در سایت دیوار فردی دو خودروی تصادفی را آگهی کرده بود و از آنجا که قیمت خودروها مناسب بود، به صورت اینترنتی خریداری کرده و چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به حساب فرد آگهیدهنده واریز کردم که پس از مدتی نامبرده دیگر پاسخگو نبوده است.
وی افزود: بهمنظور رسیدگی به شکایت این شهروند بزهدیده و احقاقحق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی بیان کرد: متهم که در خارج از استان زندگی میکرد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی پول به حساب شاکی برگشت داده شد که پرونده نیز برای سیر مراحل قضائی به دادسرا ارسال شده است.
وی یادآور شد: کاربران فضای مجازی به این نکته توجه کنند که دریافت بیعانه کلید واژه بسیاری از کلاهبرداریهای اینترنتی است، لذا شهروندان قبل از رویت کالا به هیچعنوان مبالغی را تحت عنوان بیعانه به حساب افراد ناشناس در فضای مجازی واریز نکنند.
سرهنگ الوانی از شهروندان خواست هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای تلفن همراه مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر کشور است.
