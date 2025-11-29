باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی جام اتحادیه امارات، النصر و شباب الاهلی به مصاف یکدیگر رفتند. مهدی قایدی ستاره تیم ملی ایران بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیتش در این بازی از ابتدا در ترکیب النصر قرار گرفت و تا مقابل تیم سابق خود صف آرایی کند. در سوی دیگر، مرصاد سیفی در غیاب سعید عزت اللهی و سردار آزمون در ترکیب شباب الاهلی قرار داشت.

دقیقه ۱۳ مهدی قایدی با پاس عمقی سالم سلطان از پشت مدافعان عبور کرد و در مصافی تک به تک موفق شد گل نخست بازی را وارد دروازه حریف کند.

در دقایق پایانی نیمه نخست درحالی که بازی با تساوی یک بر یک دنبال می‌شد؛ باز هم قایدی در مصافی تک به تک، دروازه شباب الاهلی را باز کرد تا خود و النصر را در این بازی ۲ گله کند. قائدی بعد از درخشش در این بازی در نهایت در دقیقه ۷۵ تعویض شد و جای خود را به برنارد منساح داد.

این بازی در ۹۰ دقیقه با برتری سه بر دو النصر همراه شد تا کار در مجموع دو بازی رفت و برگشت به تساوی چهار بر چهار رسیده و کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در بازی رفت، شباب‌الاهلی دو بر یک برنده شده بود.

در ضربات پنالتی، النصر سه بر دو پیروز شد و در نهایت جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد.

منبع: ایرنا