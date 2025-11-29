النصر با درخشش ستاره ایرانی خود مقابل شباب الاهلی به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی جام اتحادیه فوتبال امارات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی جام اتحادیه امارات، النصر و شباب الاهلی به مصاف یکدیگر رفتند. مهدی قایدی ستاره تیم ملی ایران بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیتش در این بازی از ابتدا در ترکیب النصر قرار گرفت و تا مقابل تیم سابق خود صف آرایی کند. در سوی دیگر، مرصاد سیفی در غیاب سعید عزت اللهی و سردار آزمون در ترکیب شباب الاهلی قرار داشت.

دقیقه ۱۳ مهدی قایدی با پاس عمقی سالم سلطان از پشت مدافعان عبور کرد و در مصافی تک به تک موفق شد گل نخست بازی را وارد دروازه حریف کند.

در دقایق پایانی نیمه نخست درحالی که بازی با تساوی یک بر یک دنبال می‌شد؛ باز هم قایدی در مصافی تک به تک، دروازه شباب الاهلی را باز کرد تا خود و النصر را در این بازی ۲ گله کند. قائدی بعد از درخشش در این بازی در نهایت در دقیقه ۷۵ تعویض شد و جای خود را به برنارد منساح داد.

این بازی در ۹۰ دقیقه با برتری سه بر دو النصر همراه شد تا کار در مجموع دو بازی رفت و برگشت به تساوی چهار بر چهار رسیده و کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در بازی رفت، شباب‌الاهلی دو بر یک برنده شده بود.

در ضربات پنالتی، النصر سه بر دو پیروز شد و در نهایت جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مهدی قایدی ، النصر
خبرهای مرتبط
احتمال لغو دیدار استقلال و الوصل به دلیل آلودگی هوا؟ + فیلم
النصر و رونالدو همچنان روی نوار پیروزی
تمجید اماراتی‌ها از مهدی قایدی در النصر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازتاب جهانی تحریم قرعه‌کشی جام جهانی از سوی ایران
سرمربیگری علی منصوریان در یک تیم عربی
درخشش کاراته زنان در ریاض و حسرت تیم مردان برای مدال طلا
اعتراض ایران به جعل عنوان خلیج فارس از سوی فدراسیون جهانی موتورسواری
برگ برنده استقلال در نقل و انتقالات این فصل
نبرد حساس تراکتور و چادر ملو در تبریز
پنالتی برای شمس آذر صورت نگرفت/ گل سوم پرسپولیس صحیح بود
اظهارت جنجالی ساپینتو در آستانه شهرآورد پایتخت: داور به پرسپولیسی‌ها هدیه داد
بازیکن مراکشی استقلال دربی را از دست داد
پرسپولیس با روحیه خوب مقابل استقلال قرار می‌گیرد/ برنده دربی به سمت قهرمانی می‌رود
آخرین اخبار
آلومینیوم اراک ۱ - ۱ فجرسپاسی/ شاگردان حسینی در واپسین دقایق از شکست خانگی گریختند + فیلم
تراکتور ۳ - ۱ چادرملو/ هت تریک کروات‌ها در تبریز + فیلم
صعود النصر در شب آتش‌بازی قایدی
تورنمنت زیر ۱۸ سال دختران کافا؛ ایران سوم شد
رقابت ۳۱ ورزشکار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
شکست تیم ملی فوتبال بانوان برابر ازبکستان
اظهارت جنجالی ساپینتو در آستانه شهرآورد پایتخت: داور به پرسپولیسی‌ها هدیه داد
تمرینات پرسپولیس تعطیل شد
ایران ۱ – ۳ ایتالیا/ کامبک خوردیم، حذف شدیم
لطیفی: آدان کارایی لازم را ندارد/ بازیکنان استقلال را به حاشیه نبرید
ذوالفقارنسب: ثبات در تیم ملی ضروری است/ مطمئنم که شرایط بهتر می‌شود
خیری: برخی از بازیکنان استقلال انگیزه ندارند/ آبی‌ها مشکل هجومی دارند
ناکامی کشتی‌گیران روس در بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ واگذاری ۲ فینال با نتیجه عالی به ایران
درخشش کاراته زنان در ریاض و حسرت تیم مردان برای مدال طلا
بازیکن مراکشی استقلال دربی را از دست داد
شطرنج نوجوانان آسیا در تایلند؛ پیروزی ۱۲ شطرنج‌باز ایرانی و شانس سکو و مدال
قضاوت دو داور ایرانی در مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال
حقیقی لرستانی ها را نقره داغ کرد
برگ برنده استقلال در نقل و انتقالات این فصل
نیمار برای بقای سانتوس به سیم آخر زد
جدال مرد یخی در وزن ۷۷ کیلوگرم
مازندران قهرمان سابر تیمی جوانان پسر شد
حبیب‌آبادی: نسبت به ادوار گذشته آمادگی بهتری داریم؛ به دنبال تکرار موفقیت هستیم
دیدار ایران و عراق در پنجره انتخابی جام‌جهانی با ۲ غایب
بازتاب جهانی تحریم قرعه‌کشی جام جهانی از سوی ایران
انتقاد مشاور بهزیستی از انتشار بیانیه شمس آذر با خط بریل
اعتراض ایران به جعل عنوان خلیج فارس از سوی فدراسیون جهانی موتورسواری
افتتاح نمایشگاه «دیدار با پسر ایران آقاتختی»
سرمربیگری علی منصوریان در یک تیم عربی
پرسپولیس با روحیه خوب مقابل استقلال قرار می‌گیرد/ برنده دربی به سمت قهرمانی می‌رود