باشگاه خبرنگاران جوان- در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر حضور گروهی از شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان در شهرستان کامیاران، یگان حفاظت محیط زیست استان کردستان به سرعت به منطقه عازم شدند که در درگیری با آنان دو نفر از محیط بانان استان مصدوم می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت:؛ طبق اطلاعات به‌دست آمده، هشت نفر شکارچی به‌طور غیرقانونی وارد منطقه شده و اقدام به شکار کرده بودند و با توجه به شرایط خاص منطقه و برای جلوگیری از هرگونه تنش، یگان حفاظت وارد منطقه شده و در نقاط مختلف کمین کردند. در جریان این گشت و کنترل، محیط‌بانان در تاریکی شب و با وجود عدم ارتباط موبایل و بی‌سیم، با سه نفر از شکارچیان مسلح منطقه مواجه شدند و به آنان دستور ایست می‌دهند، اما شکارچیان با تهدید به استفاده از اسلحه و پرتاب سنگ با محیط‌بانان، درگیر شدند.

وی اظهار کرد: متاسفانه در جریان این درگیری، یکی از محیط‌بانان به شدت از ناحیه سر دچار جراحت شد و در حالی که دو نفر دیگر از محیط‌بانان نیز از ناحیه کمر و پا آسیب دیدند. با این وجود محیط‌بانان با به‌دست آوردن کوله‌پشتی یکی از شکارچیان، از داخل آن ۴۸ فشنگ جنگی، دوربین مخصوص نصب روی اسلحه و چراغ قوه کشف و ضبط کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تصریح کرد: با تلاش همکاران و پس از دو ساعت همکار زخمی به پایین کوه انتقال می‌یابد و به بیمارستان کامیاران منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

زندی خاطرنشان کرد: تعدادی از متخلفان شناسایی شده‌اند و هم‌اکنون مراحل قانونی پرونده در حال پیگیری است و تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری تمامی متخلفان همچنان ادامه دارد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان