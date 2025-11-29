هفتمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر شنبه ۸ آذر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری با حضور دعلاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، و سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر شنبه ۸ آذرماه در سالن حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

در این نشست، ضمن مرور گزارش عملکرد هفت ماهه کارگروه هوشمندسازی دولت محور‌های کلیدی اجرای نقشه راه دولت هوشمند، پیشرفت اقدامات تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی و ضرورت حکمرانی داده‌محور بررسی شد.

علاءالدین رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه دولت الکترونیک مرحله آغازین تحول اداری است، گفت: دستگاه‌ها باید با استقرار سازوکار‌های حکمرانی داده، استانداردسازی اطلاعات، اشتراک‌گذاری داده‌ها و توسعه سامانه‌های یکپارچه، مسیر گذار به دولت هوشمند را دنبال کنند. بدون هماهنگی بین دستگاه‌ها، هیچ طرح ملی در حوزه هوشمندسازی به نتیجه نخواهد رسید.

وی همچنین در بخش شهر هوشمند بر پرهیز از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری تأکید کرد و افزود: حرکت ما باید منطبق با تعاریف استاندارد و مدل‌های موفق جهانی باشد، نه سلیقه‌ای. مؤلفه‌های شاخص شهر هوشمند باید دقیقاً مشخص شود و تعدادی از خدمات پایه می‌توانند به عنوان فرآیند‌های الکترونیک تعریف شوند.

در بخش دیگری از بازنگری مصوبات، رفیع‌زاده تصریح کرد: پایگاه‌های اطلاعاتی باید تقویت شوند و اتصال بین‌دستگاهی برقرار شود تا زیرساخت دولت هوشمند مستحکم شود.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در این نشست حضور داشت و بر اهمیت اجرای بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم تأکید کرد و گفت: طرح‌ها و سایر سازوکار‌های مرتبط باید در چارچوب قانونی و با اتکاء به شایستگی‌های بومی اجرا شوند. موضوع صحت و اصالت داده‌ها زیربنای توسعه دولت هوشمند و پیش شرط موفقیت تحول دیجیتال دستگاه‌ها است.

وی همچنین افزود: عبور از دولت الکترونیک به دولت هوشمند یک ضرورت است و باید همه گزارش‌ها از سوی اجزای مختلف کارگروه ارائه شود تا تصمیمات مبتنی بر داده و شفافیت اتخاذ شود.

در بخش گزارش از شهر هوشمند، هاشمی گفت: در اجرای طرح‌های هوشمندسازی، اصراری نداریم که هر پروژه الزاماً در پایتخت اجرا شود؛ بسیاری از کلان‌شهر‌های کشور ظرفیت پایلوت دارند و می‌توانند آغازگر تحول باشند.

وی در بخش بازنگری مصوبات افزود: ارزش‌های بومی باید در معماری هوشمند کشور لحاظ شود. مدل‌های جهانی را می‌توان در ایران بومی‌سازی کرد تا با فرهنگ و ساختار اداری کشور هم‌راستا باشند.

اعضای جلسه که به غیر از دو عضو هیئت دولت شامل خبرگان و صاحب‌نظران فناوری اطلاعات و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرکز تحقیقات مخابرات بودند همگی تصریح کردند که:

دستگاه‌های اجرایی با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های داده و ارتقای مهارت‌های دیجیتال کارکنان، مسیر حرکت از دولت الکترونیک به دولت هوشمند را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

شاخص «دسترسی به خدمات دولت از خارج از کشور» به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی افزوده شود.

کلیه گزارش‌ها و پیشنهاد‌ها توسط اجزای مختلف کارگروهدر این جلسات ارائه و بررسی گردد تا تصمیمات اتخاذشده مبتنی بر داده صحیح و هماهنگی حداکثری باشد.

اجرای پایلوت‌ها در کلان‌شهر‌ها [به جای تمرکز صرف بر پایتخت]مورد توجه قرار گیرد تا توسعه هوشمندسازی در سراسر کشور تعمیم یابد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت