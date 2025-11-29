ترکیه روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین را گرامی داشت و بر «حمایت کامل» خود از آرمان فلسطین و مبارزه فلسطینی‌ها برای آزادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید ترکیه با «عزم همیشگی» به تلاش‌های خود برای برقراری صلح عادلانه که در آن فلسطینی‌ها بتوانند در آزادی زندگی کنند، ادامه خواهد داد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در پلتفرم رسانه اجتماعی ترکیه‌ای NSosyal گفت: «ما با همان عزم راسخ به تلاش‌های خود برای برقراری صلحی عادلانه و پایدار که برادران و خواهران فلسطینی ما بتوانند در آزادی و رفاه زندگی کنند، ادامه خواهیم داد.»

فیدان با تأکید بر اینکه اجرای راه‌حل دو دولتی برای صلح بلندمدت در منطقه حیاتی است، گفت که آنکارا تا به امروز قوی‌ترین حمایت را برای حفاظت از حقوق فلسطینیان ارائه داده است.

این روز که هر ساله در ۲۹ نوامبر گرامی داشته می‌شود، آرمان‌های فلسطینیان برای صلح، عدالت و حاکمیت را برجسته می‌کند.

این روز توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷، سه دهه پس از قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تقسیم فلسطین به کشور‌های یهودی و عربی را پیشنهاد کرد و بر تلاش پایدار برای دستیابی به راه‌حل بین دو طرف تأکید داشت، نامگذاری شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آرمان فلسطین ، ترکیه
