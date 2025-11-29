مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه شاهد ورود سامانه بارشی جدید به کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: که از عصر دوشنبه با ورود تدریجی سامانه بارشی از غرب، به تدریج با بارش پراکنده و کاهش آلودگی هوا در آسمان کشور مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در غالب مناطق کشور آسمان صاف همراه با جوی پایدار است به همین سبب طی این مدت شهرهای صنعتی و پرجمعیت همراه با افزایش غلظت آلاینده های جوی در حد ناسالم پیش بینی می شود.

او بیان کرد: بعداز ظهر دوشنبه بتدریج با عبور سامانه بارشی از غرب و شمال غرب کشور در برخی نقاط استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، همدان، قزوین و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد: از روز سه شنبه در نیمه شمالی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مناطقی از اردبیل، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

وی افزود: روز  چهارشنبه نیز بارش در استان های ساحلی دریای خزر تشدید شده و در مناطقی از مرکز و شمال شرق کشور نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد. بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین از بعداز ظهر دوشنبه و طی روز سه شنبه با توجه به وزش نسبی، باد بتدریج کاهش نسبی آلودگی هوا در شمال غرب کشور و دامنه های جنوبی البرز مورد انتظار است. طی دو روز آینده خلیج فارس مواج است.

