نشست هفتگی سران قوای سه‌گانه به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه ظهر امروز به میزبانی رئیس‌جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

آقایان پزشکیان، قالیباف و محسنی‌اژه‌ای آخرین موضوعات و مسائل کشور را بررسی کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

