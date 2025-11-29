ایجاد شهرک زیارتی قم در ورودی استان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به اهتمام شهید آیت‌الله رئیسی برای راه‌اندازی فرودگاه قم گفت: مشکلات حقوقی اراضی و معارضین پروژه با همکاری دستگاه قضائی و مدیریت استان به تدریج برطرف شده است. طبق توافق، شهرک فرودگاهی در اختیار سرمایه‌گذار اولیه قرار دارد و مدیریت فرودگاه بر عهده دولت و استانداری خواهد بود.

او افزود: بخش زیادی از مطالبات سرمایه‌گذار پرداخت شده و روند ساخت شهرک فرودگاهی با سرعت مطلوب ادامه دارد. بنیاد مسکن نیز برای جلوگیری از تأخیر، عملیات زیرسازی باند فرودگاه را آغاز کرده که تا خرداد آینده تکمیل خواهد شد.

به گفته او، مطالعات برج مراقبت و تأسیسات انجام شده و تأمین مالی باید با مشارکت دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. تجهیزات بخشی توسط شرکت هواپیمایی کشور فراهم شده و حدود ۱۰ همت اعتبار برای تکمیل نیاز است.

روانبخش پیش‌بینی کرد: پروژه طی سه سال تکمیل شود، اما تلاش‌ها بر کاهش زمان به دو سال متمرکز است تا پایان دولت شاهد بهره‌برداری اولیه باشیم.

اوتأکید کرد :رئیس‌جمهور نیز نگاه مثبتی به تکمیل این پروژه دارد و هماهنگی‌های دولت و استان رو به افزایش است.

نماینده مردم قم همچنین از توافق برای تأمین زمین شهرک زیارتی در ورودی استان با هماهنگی عتبات عالیات کربلا خبر داد و گفت: این طرح قرار است زیرساخت‌های مناسب برای زائران داخلی و خارجی فراهم کند، اما هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. او تأکید کرد تکمیل فرودگاه، توسعه حمل‌ونقل شهری و تقویت زیرساخت‌های زیارتی می‌تواند مسیر توسعه قم را متحول سازد.