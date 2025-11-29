کوبا بار دیگر حمایت خود را از ونزوئلا اعلام کرد و حضور کشتی‌های آمریکایی در کارائیب را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا مداخله ایالات متحده در حریم هوایی ونزوئلا را محکوم کرده و آن را «تشدید تجاوز نظامی و جنگ روانی» توصیف کرده است.

رودریگز گفت هدف ایالات متحده «سرنگونی دولت مشروع» رئیس جمهور نیکولاس مادورو است.

او در پستی در X گفت: «ما عملیات پارازیت الکترومغناطیسی که در منطقه کارائیب، به ویژه در حریم هوایی ونزوئلا انجام می‌شود را محکوم می‌کنیم.»

وی افزود: «پارازیت در منطقه نتیجه «استقرار نظامی تهاجمی و استثنایی ایالات متحده» است.»

وی افزود که خود کوبا نیز با خطرات مشابهی از افزایش کشتی‌های جنگی و مانورهای ایالات متحده در آب‌های مجاور مواجه است.

این بیانیه در حالی منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستور توقف پروازها بر فراز ونزوئلا را صادر کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ونزوئلا ، کوبا
خبرهای مرتبط
ادعای نیویورک تایمز: تماس محرمانه ترامپ و مادورو
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنش پشت در‌های بسته
خانواده مهاجم به گارد ملی در واشنگتن از بیماری وی خبر دادند
سخت اما دست‌یافتنی
سیل جنوب تایلند ۱۶۲ کشته برجای گذاشت
پیروزی نمادین نوجوانان افغانستان در برابر نپال در آسیا
ایران به دنبال صلح بین افغانستان و پاکستان
توقف صدور ویزای آمریکا برای تمامی دارندگان گذرنامه افغانستانی
درخواست گوترش درباره تضمین حقوق فلسطینی‌ها و اجرای راه حل دودولتی
حزب‌الله از پاپ لئو خواست تا در سفر به لبنان تجاوز اسرائیل را محکوم کند
شب شعر و موسیقی پنجشیر در تهران + فیلم
آخرین اخبار
زلنسکی به فرانسه سفر می‌کند
کوبا اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
ترکیه روز جهانی همبستگی با فلسطین را گرامی داشت
گاردین: سقوط رئیس دفتر زلنسکی به مثابه «انقلابی کوچک» در اوکراین خواهد بود
شمار کشته‌ها در سریلانکا در پی طوفان دیتوا به ۱۵۳ نفر رسید
پهپاد‌های دریایی عملیات در پایانه اصلی نفت روسیه را متوقف کردند
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۳۰۰ نفر گذشت
هیئت اوکراین برای ادامه مذاکرات صلح راهی آمریکا شد
روسیه به پیشروی در شرق اوکراین ادامه می‌دهد
دستکم دو کشته و سه زخمی در ناآرامی‌ها در نزدیکی اربیل عراق
ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کرد
حزب‌الله از پاپ لئو خواست تا در سفر به لبنان تجاوز اسرائیل را محکوم کند
توسک: ناتو برای مقابله با روسیه ایجاد شد
سیل جنوب تایلند ۱۶۲ کشته برجای گذاشت
سوریه: طبق اصول بین‌المللی به حملات اسرائیل پاسخ خواهیم داد
تنش پشت در‌های بسته
مولداوی در پی ورود غیرقانونی پهپاد‌ها حریم هوایی خود را موقتاً بست
خانواده مهاجم به گارد ملی در واشنگتن از بیماری وی خبر دادند
آلمان ادعای وال‌استریت ژورنال درباره «نقشه جنگ با روسیه» را رد کرد
حماس در روز جهانی همبستگی با فلسطین خواستار تشدید تحرکات جهانی علیه اشغالگران شد
سقوط پهپاد موجب آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت جنوب روسیه شد
هگست: گزارش حمله به قایق در کارائیب، ساختگی و تحریک‌آمیز است
هشدار طالبان؛ به هرگونه تجاوز به افغانستان پاسخ می‌دهیم
فراخوان گسترده ایرباس برای تعمیر ۶۰۰۰ هواپیمای A۳۲۰
توقف صدور ویزای آمریکا برای تمامی دارندگان گذرنامه افغانستانی
شب شعر و موسیقی پنجشیر در تهران + فیلم
ادعای نیویورک تایمز: تماس محرمانه ترامپ و مادورو
انفجار در نفتکش روسی در دریای سیاه؛ عملیات نجات برای ۲۵ خدمه آغاز شد
تجلیل از شهید و شهادت در بیست و چهارمین سالگرد شهید مسرور + فیلم
سخت اما دست‌یافتنی