باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا مداخله ایالات متحده در حریم هوایی ونزوئلا را محکوم کرده و آن را «تشدید تجاوز نظامی و جنگ روانی» توصیف کرده است.
رودریگز گفت هدف ایالات متحده «سرنگونی دولت مشروع» رئیس جمهور نیکولاس مادورو است.
او در پستی در X گفت: «ما عملیات پارازیت الکترومغناطیسی که در منطقه کارائیب، به ویژه در حریم هوایی ونزوئلا انجام میشود را محکوم میکنیم.»
وی افزود: «پارازیت در منطقه نتیجه «استقرار نظامی تهاجمی و استثنایی ایالات متحده» است.»
وی افزود که خود کوبا نیز با خطرات مشابهی از افزایش کشتیهای جنگی و مانورهای ایالات متحده در آبهای مجاور مواجه است.
این بیانیه در حالی منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستور توقف پروازها بر فراز ونزوئلا را صادر کرد.
منبع: الجزیره