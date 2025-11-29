چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر با حضور ۲۶ مرکز و مؤسسه دینی و حوزوی در مرکز فقهی ائمه اطهار قم آغاز به کار کرد و تا ۱۳ آذر پذیرای پژوهشگران و طلاب خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- حجت‌الاسلام محمدعلی قاسمی، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به گستره مشارکت مراکز علمی و پژوهشی حوزه در برئایی چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصرگفت: امسال ۲۶ مؤسسه و مرکز دینی در قالب ۳۰ غرفه آثار علمی و پژوهشی خود را عرضه کرده‌اند و اولویت نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر بر معرفی نوآوری‌ها و تولیدات جدید در پاسخ به نیازهای روز جامعه است.

او با تأکید بر اهمیت عرضه آثار نوین در حوزه‌های علمی افزود: بخش قابل توجهی از آثار ارائه‌شده در این دوره، به موضوعات کاربردی و مسائل مبتلابه جامعه اختصاص دارد.

در این مراسم همچنین نسخه دوم نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در ۸۰ جلد کتاب رونمایی شد. این مجموعه شامل آثار فقهی، اصولی، اخلاقی و کلامی ایشان و نیز پاسخ به شبهات روز جامعه است که در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.

گفتنی است کتاب‌های عرضه‌شده در نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر امسال با تخفیف ۳۰ درصدی تا ۱۳ آذر در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.