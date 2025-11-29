چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر با حضور ۲۶ مرکز و مؤسسه دینی و حوزوی در مرکز فقهی ائمه اطهار قم آغاز به کار کرد و تا ۱۳ آذر پذیرای پژوهشگران و طلاب خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- حجت‌الاسلام محمدعلی قاسمی، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به گستره مشارکت مراکز علمی و پژوهشی حوزه در برئایی چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصرگفت: امسال ۲۶ مؤسسه و مرکز دینی در قالب ۳۰ غرفه آثار علمی و پژوهشی خود را عرضه کرده‌اند و اولویت نمایشگاه  تخصصی فقه و کلام معاصر  بر معرفی نوآوری‌ها و تولیدات جدید در پاسخ به نیازهای روز جامعه است.

او با تأکید بر اهمیت عرضه آثار نوین در حوزه‌های علمی افزود: بخش قابل توجهی از آثار ارائه‌شده در این دوره، به موضوعات کاربردی و مسائل مبتلابه جامعه اختصاص دارد.

در این مراسم همچنین نسخه دوم نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در ۸۰ جلد کتاب رونمایی شد. این مجموعه شامل آثار فقهی، اصولی، اخلاقی و کلامی ایشان و نیز پاسخ به شبهات روز جامعه است که در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.    

گفتنی است کتاب‌های عرضه‌شده در نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر امسال با تخفیف ۳۰ درصدی تا ۱۳ آذر  در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.  

چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر در قم آغاز شد؛ رونمایی از نرم‌افزار آثار آیت‌الله فاضل لنکرانی

برچسب ها: فقه معاصر ، مرکز فقهی ائمه اطهار در قم
خبرهای مرتبط
رونمایی از کتاب آیات حکومت در قرآن کریم
آیت‌الله فاضل لنکرانی:
خون شهید نصرالله چراغ راه امت اسلامی است
چهارمین همایش «علامه ذوالفنون» در قم برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جمعیت اتباع در ایران حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است
درخشش نشان جهانی برنز بر گردن بانوی کشتی گیر قمی
مانور سراسری زلزله در قم؛ آموزش دانش‌آموزان برای جامعه‌ای ایمن و تاب‌آور
زنگ پژوهش در مدارس قم نواخته شد
زنبورداری قم در سایه کشت آویشن و گون جان تازه می‌گیرد
ارتقای کیفیت غذا و محیط سلف دانشجویی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قم
تیم فیوژن فیتنس استان قم به مقام نایب قهرمانی کشور رسید
ایجاد شهرک زیارتی قم در ورودی استان
چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر در قم آغاز شد؛ رونمایی از نرم‌افزار آثار آیت‌الله فاضل لنکرانی
آخرین اخبار
چهارمین نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر در قم آغاز شد؛ رونمایی از نرم‌افزار آثار آیت‌الله فاضل لنکرانی
ایجاد شهرک زیارتی قم در ورودی استان
تیم فیوژن فیتنس استان قم به مقام نایب قهرمانی کشور رسید
درخشش نشان جهانی برنز بر گردن بانوی کشتی گیر قمی
جمعیت اتباع در ایران حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است
ارتقای کیفیت غذا و محیط سلف دانشجویی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قم
مانور سراسری زلزله در قم؛ آموزش دانش‌آموزان برای جامعه‌ای ایمن و تاب‌آور
زنگ پژوهش در مدارس قم نواخته شد
زنبورداری قم در سایه کشت آویشن و گون جان تازه می‌گیرد
بخت قبرستان متروکه قم باز شد
پایان پیکارهای قهرمانی سوارکاری استان قم
هفت مصدوم در تصادف محور دلیجان–سلفچگان