باشگاه شمس آذر قزوین درخصوص حمله و آسیب‌های وارده به خودروی داور بازی مقابل پرسپولیس بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار تصاویری منتسب به باشگاه شمس آذر قزوین مبنی بر حمله به داور دیدار دو تیم شمس آذر و پرسپولیس که به ادعای داور در بیرون از استادیوم رخ داده است.

 این باشگاه لازم می‌داند توضیحات رسمی خود را اعلام کند: در ابتدا یادآور می‌شویم که تیم شمس آذر در فصل جاری لیگ برتر، به شکل نگران‌کننده‌ای از تصمیمات اشتباه داوری متضرر شده است. تنها طی یازده هفته از رقابت‌ها، موارد متعددی از اشتباهات تأثیرگذار به زیان این تیم رخ داده است؛ از جمله گل آفساید تأییدشده در دیدار با استقلال خوزستان، نادیده‌گرفتن پنالتی‌های مسلم برابر تیم‌های استقلال، آلومینیوم اراک، سپاهان و پرسپولیس، و نیز اعلام پنالتی اشتباه در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی. تمامی این موارد مورد تأیید کارشناسان داوری نیز قرار گرفته است.

با وجود این شرایط، باشگاه شمس آذر همواره بر اصل «احترام به رقبا و داوران» پایبند بوده و در تمامی مسابقات، چه در قزوین و چه خارج از خانه، فضای فرهنگی، محترمانه و سالمی را فراهم کرده است. تمامی داوران و تیم‌های میهمان می‌توانند شهادت دهند که میزبانی این باشگاه همواره در بالاترین سطح نظم، احترام و امنیت برگزار شده و هیچ‌گاه شاهد رفتار‌های خارج از شأن فوتبال نبوده‌ایم.

در مسابقات خانگی، از جمله دیدار اخیر مقابل پرسپولیس، به احترام تیم‌های بزرگ فوتبال کشور، از جمله استقلال و تراکتور، درصدی بیش از سهمیه قانونی ده‌درصدی برای حضور هواداران میهمان در نظر گرفته شده و بهترین جایگاه استادیوم در اختیار آنان قرار گرفته است. حتی شرایط حضور بدون مانع هواداران خانم تیم حریف نیز با هماهنگی کامل و بدون ایجاد کوچک‌ترین چالش فراهم شده است.

در خصوص تصاویر منتشرشده نیز تأکید می‌شود که بنا بر گزارش رسمی یگان ویژه و تیم اسکورت داوران، تمامی تدابیر لازم برای خروج امن و بدون مشکل داوران پس از پایان مسابقه اتخاذ شده و مأموران تا خروج کامل آنان از محدوده شهر محمدیه در شهرستان البرز همراهی کرده‌اند. مستندات این گزارش در اختیار مراجع ذی‌ربط و یگان ویژه موجود است.

در دقایق پس از پایان بازی و در زمان ابراز نارضایتی تعدادی از لیدر‌های باشگاه، ریاست محترم هیأت فوتبال استان و سرپرست باشگاه بلافاصله در محل حضور یافته و با مدیریت موقعیت، اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد با افراد خاطی آغاز شد. مستندات مربوط به احضار این افراد از سوی مدیریت کانون هواداران و ارائه توضیحات به باشگاه نیز در دسترس است.

باشگاه فرهنگی‌ورزشی شمس آذر قزوین ضمن تأکید مجدد بر پایبندی کامل خود به اصول احترام، اخلاق و جوانمردی، هرگونه رفتار خشونت‌آمیز – چه کلامی و چه فیزیکی – را قویاً محکوم می‌کند و انتظار دارد نهاد‌های مسئول، با در نظر گرفتن عملکرد فرهنگی و منش حرفه‌ای این باشگاه، از گسترش حواشی بی‌اساس و مغایر با روح ورزش جلوگیری کنند.

گفتنی است؛ پس از پایان بازی رضا مهدوی، داور VAR این بازی با ماشین شخصی خود ورزشگاه را ترک کرد و افرادی حدود ۲۰ کیلومتر این ماشین را تعقیب کردند و به ماشین این داور صدمه زدند.

برچسب ها: شمس آذر قزوین ، پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال ، داور
