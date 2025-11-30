باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس پاپی‌زاده بالنگان عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال استیضاح چهار وزیر در دولت گفت: انصافاً در یک سالی که گذشت دولت و مجلس تعامل خیلی خوبی با هم داشتند و در سال گذشته دیدیم که مجلس با حداکثر آرا به همهٔ وزرای پیشنهادی دولت رأی اعتماد داد، اما قانون اساسی به مجلس این اختیار را داده که براساس اختیارات قانونی بتواند آن وظایف نظارتی خود را در جهت بهبود هرچه بهتر عملکرد دستگاه اجرایی جهت خدمت‌رسانی به مردم اعمال کند.

نماینده مردم دزفول در مجلس بیان کرد: بیش از یک سال از فعالیت دولت گذشته و تعدادی از وزرا عملکردشان خوب بوده و تعدادی از وزرا در حد متوسط و عملکرد برخی از آنها ضعیف بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر چهار وزیر در شرایط استیضاح قرار دارند. هر کدام از این چهار وزیر محترم توسط تعدادی از نمایندگان بحث استیضاحشان دنبال می‌شود و این هم ناشی از عملکردی بوده که در بیش از یک سال گذشته صورت گرفته و عمدتاً هم وزیرانی هستند که در حوزهٔ خدمت‌رسانی مستقیم به مردم هستند و یا وزیرانی هستند که فعالیتشان مرتبط با شرایط پیش‌آمده برای اقتصاد کشور است و با توجه به اینکه شرایط اقتصادی فعلی باعث فشار بر معیشت مردم شده، افزایش تورم‌های مکرری که متأسفانه در چند ماه گذشته شاهد آن هستیم، باعث مطالبهٔ مردم از نمایندگانشان شده تا از ابزار نظارتی مجلس جهت پاسخگو کردن وزیرانی که می‌توانستند بهتر عمل کنند، استفاده کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نیرو در فضای استیضاح قرار گرفته‌اند و عمدتاً هم وزارتخانه‌های معیشتی مدنظر نمایندگان مجلس است تا بتوانند با استفاده از ابزار نظارتی، قدری فعالیت این وزارتخانه‌ها را در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم بیشتر کنند.

پاپی‌زاده گفت: البته استیضاحی که از سمت نمایندگان مجلس اتفاق می‌افتد، خیلی مواقع چون در جهت ترمیم کابینه است و معمولاً افرادی که نتوانستند به برنامهٔ خودشان عمل کنند و کشور را کمک کنند در جهت تحقق اهدافی است که دولت برای خودش ترسیم کرده و قاعدتاً استیضاح باعث خواهد شد که این دستگاه‌ها تحرک و فعالیت بیشتری در جهت کاهش مشکلات مردم پیدا کنند و اگر هم پاسخگو نبودند و وزیر مربوطه نتوانست رأی اعتماد مجدد بیاورد، قاعدتاً دولت با جایگزینی افراد مناسب‌تر با عملکرد بهتر می‌تواند کابینه را تقویت کند و با سرعت بهتر و عملکرد بهتر، اهداف دولت را که خدمت به مردم است، محقق سازد.