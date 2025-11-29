باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوازدهم لیگ فوتبال باشگاههای آلمان با برگزاری چهار دیدار همزمان پیگیری شد و طی آن تیم صدرنشین بایرنمونیخ در خانه خود برابر سنپائولی قرار گرفت و در حالیکه یک بر صفر عقب بود، در نهایت به برتری سه بر یک رسید تا با ۳۴ امتیاز به یک تازی در جدول ادامه دهد.
گلهای دوم و سوم بایرن در دقایق ۹۳ و ۹۷ توسط لوئیز دیاز و نیکولاس جکسون زده شد. رافائل گوئررو دیگر گلزن مونیخیها بود.
در دیگر دیدارها، تیم شگفتیساز هوفنهایم در خانه خود با حساب سه بر صفر آگزبورگ را شکست داد و با ۲۳ امتیاز به رتبه چهارم صعود کرد. یونیونبرلین مقابل هایدنهایم متحمل شکست دو بر یک شد و دیدار وردربرمن با کلن هم به تساوی یک بر یک انجامید.
از ساعت ۲۱ امشب و در دیداری حساس، لورکوزن پذیرای دورتموند است.
