باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوازدهم لیگ فوتبال باشگاه‌های آلمان با برگزاری چهار دیدار همزمان پیگیری شد و طی آن تیم صدرنشین بایرن‌مونیخ در خانه خود برابر سن‌پائولی قرار گرفت و در حالیکه یک بر صفر عقب بود، در نهایت به برتری سه بر یک رسید تا با ۳۴ امتیاز به یک تازی در جدول ادامه دهد.

گل‌های دوم و سوم بایرن در دقایق ۹۳ و ۹۷ توسط لوئیز دیاز و نیکولاس جکسون زده شد. رافائل گوئررو دیگر گلزن مونیخی‌ها بود.

در دیگر دیدارها، تیم شگفتی‌ساز هوفنهایم در خانه خود با حساب سه بر صفر آگزبورگ را شکست داد و با ۲۳ امتیاز به رتبه چهارم صعود کرد. یونیون‌برلین مقابل هایدنهایم متحمل شکست دو بر یک شد و دیدار وردربرمن با کلن هم به تساوی یک بر یک انجامید.

از ساعت ۲۱ امشب و در دیداری حساس، لورکوزن پذیرای دورتموند است.

منبع: ایرنا