فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: با تلاش و هوشیاری مأموران یگان امداد، از یک باب سوله در جاده قدیم قم ـ تهران،محموله سوخت قاچاق کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -غلامرضا براتی، فرمانده انتظامی شهرستان قم امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، از کشف محموله سوخت قاچاق در قم خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات، تعداد ۱۰ بشکه حاوی ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

وی گفت: در جریان این اقدام یک نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و سوخت، بیان کرد: طرح‌های نظارتی و عملیاتی در سطح شهرستان قم با جدیت ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد سودجویان امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: سوخت قاچاق ، نیروی انتظامی قم
