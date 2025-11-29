باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانههای فرانسوی دقایقی پیش گزارش دادند که دفتر مرکزی تلویزیون فرانسه در پاریس پس از تهدید بمبگذاری تخلیه شد.
گفته شده فرآیند تخلیه ساعت ۵:۳۰ دقیقه عصر به وقت محلی صورت گرفت و در حال حاضر، پخش برنامهها مختل شده است.
ژان کریستوف گالئاتزی، مجری خبر در حالی که زنگ خطر به صدا در میآمد، در برنامه زنده گفت: «به دلیل تهدید بمبگذاری، مجبور به توقف پخش خواهیم شد.»
هنوز گزارشی درباره دستگیری شخص خاص یا کشف مواد منفجره ارائه نشده است. همچنین جزئیات بیشتری درباره منبع تهدید بمبگذاری منتشر نشده است.
منبع: وبسایت روزنامه لیبراسیون