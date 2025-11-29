باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه روز شنبه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه که بیش از دو سال پیش آغاز شد، بیش از ۷۰۰۰۰ نفر شهید شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد شهدای این جنگ به ۷۰۱۰۰ نفر رسیده است. این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، ۳۵۴ فلسطینی بر اثر آتش اسرائیل شهید شده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته دو جسد به بیمارستان‌های نوار غزه رسیده است که یکی از آنها از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که افزایش شدید تعداد شهدا نسبت به آخرین آمار به این دلیل است که داده‌های مربوط به ۲۹۹ جسد توسط مقامات پردازش و تأیید شده است. با وجود آتش‌بس، سرزمین فلسطین همچنان در بحران عمیق انسانی قرار دارد.

در آغاز آخرین آتش‌بس، حماس ۲۰ اسیر زنده و ۲۸ جسد را در اختیار داشت. حماس از آن زمان تمام اسرای زنده را آزاد کرده و بقایای ۲۶ اسیر کشته‌شده را بازگردانده است.

در مقابل، اسرائیل نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی را که در بازداشت خود داشت آزاد کرده و اجساد صد‌ها فلسطینی شهید را بازگردانده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه