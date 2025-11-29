باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت:در ادامه بازرسیهای دورهای و مشترک از واحدهای تولیدی، تیمی متشکل از مدیر نظارت و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، اداره دامپزشکی، نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل، موفق به کشف و ضبط بیش از ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یکی از مرغداریهای گوشتی این شهرستان شدند.
او افزود:این عملیات نظارتی با حضور موسوی، مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی استان، قربانپور مسئول بازرسی و تنظیم بازار مدیریت، غلامی و رضاپور مسئول و کارشناس جهاد کشاورزی بندپی غربی شهرستان بابل انجام شد.
شهیدیپورگفت: کارشناسان در جریان بازرسی از بخشهای مختلف این واحد مرغداری از جمله انبار و سالن تولید، محمولهای شامل کنجاله سویا مخلوط با تفاله زیتون، سبوس و سایر مواد فاسد و غیرقابل مصرف را شناسایی کردند. ارزیابیها نشان داد که کیفیت مواد اولیه، شیوه ذخیرهسازی و رعایت پروتکلهای بهداشتی در این واحد مغایر با استانداردهای ملی بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به این کشف مهم، بر ضرورت نظارتهای مستمر و دقیق بر تولید و توزیع نهادههای دامی تأکید کرد و افزود: سلامت خوراک دام، نقش مستقیمی در سلامت دام و کیفیت فرآوردههای دامی دارد و بیتوجهی به آن، امنیت غذایی جامعه را به مخاطره میاندازد. اینگونه بازرسیها به صورت دورهای و پیگیر ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، این محموله بزرگ با هماهنگی پلیس امنیت و دستور مستقیم مراجع قضایی، به طور کامل ضبط و برای رسیدگی و تعقیب قانونی متخلفان، به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد. هدف از این نظارتهای مشترک، جلوگیری از عرضه نهادههای غیراستاندارد، حمایت از دامداران قانونی و ارتقای کیفیت محصولات دامی در استان عنوان شده است.