باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - یونس دلیریان، سرپرست تولید یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این شرکت موفق به ساخت ست کنترل هوشمند پمپ آب شده است؛ دستگاهی که با برخورداری از ۱۴ پارامتر قابل تنظیم، بر اساس نیاز مصرف‌کنندگان پیکربندی می‌شود و کارایی پمپ را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

او با اشاره به مزیت‌های این محصول اظهار کرد: ست کنترل هوشمند با مدیریت هوشمند مصرف برق، موجب صرفه‌جویی انرژی می‌شود و به دلیل داشتن قابلیت سافت‌استارت، روشن و خاموش شدن نرم پمپ را امکان‌پذیر می‌کند؛ موضوعی که از ضربه‌های ناگهانی و آسیب‌های مکانیکی جلوگیری کرده و عمر مفید پمپ را افزایش می‌دهد. این دستگاه در صورت نبود آب در مخزن هشدار صادر کرده و پمپ را به‌طور خودکار خاموش می‌کند تا از کارکرد خشک و سوختن آن جلوگیری شود.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.