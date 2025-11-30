سرپرست تولید یک شرکت دانش‌بنیان، از ساخت ست کنترل هوشمند پمپ آب خبر داد و گفت: این دستگاه با قابلیت صرفه‌جویی در مصرف برق، افزایش عمر پمپ و جلوگیری از کارکرد خشک، می‌تواند در مصارف خانگی، کشاورزی و چاه‌ها به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - یونس دلیریان، سرپرست تولید یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این شرکت موفق به ساخت ست کنترل هوشمند پمپ آب شده است؛ دستگاهی که با برخورداری از ۱۴ پارامتر قابل تنظیم، بر اساس نیاز مصرف‌کنندگان پیکربندی می‌شود و کارایی پمپ را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

او با اشاره به مزیت‌های این محصول اظهار کرد: ست کنترل هوشمند با مدیریت هوشمند مصرف برق، موجب صرفه‌جویی انرژی می‌شود و به دلیل داشتن قابلیت سافت‌استارت، روشن و خاموش شدن نرم پمپ را امکان‌پذیر می‌کند؛ موضوعی که از ضربه‌های ناگهانی و آسیب‌های مکانیکی جلوگیری کرده و عمر مفید پمپ را افزایش می‌دهد. این دستگاه در صورت نبود آب در مخزن هشدار صادر کرده و پمپ را به‌طور خودکار خاموش می‌کند تا از کارکرد خشک و سوختن آن جلوگیری شود.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید. 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
چهار ماهه درخواست دادیم هنوز نیومده وصل کنند. فقط دروغ میگن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
نوآوری نبود
۰
۱
پاسخ دادن
