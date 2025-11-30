باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدرضا اشرفی، عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما با تکیه بر توان داخلی موفق شدیم پهپاد‌های ویژه تصویربرداری و نظارت صنعتی را طراحی و تولید کنیم.

به گفته او بخش فریم و بخش‌هایی از سامانه‌های الکترونیکی این پهپاد‌ها کاملاً بومی‌سازی شده و بر اساس نیاز دستگاه‌ها و صنایع مختلف به‌صورت اختصاصی توسعه می‌یابد.

اشرفی با اشاره به کاربرد گسترده این پهپاد‌ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی توضیح داد: این فناوری امکان مدیریت و کنترل زیرساخت‌ها را بدون اعزام نیروی انسانی به مناطق حادثه‌دیده فراهم می‌کند.

او افزود: در صورت وقوع مشکل در خطوط لوله یا تجهیزات صنعتی، ارسال پهپاد و دریافت تصویر زنده از موقعیت، سرعت تشخیص و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و خطرات احتمالی را کاهش می‌بخشد.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.