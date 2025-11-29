رییس سازمان ملی استاندارد ایران از اجرای پایلوت سامانه دیجیتال مرز هوشمند استاندارد در مرزهای استان کرمانشاه و قصرشیرین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه انصاری عصر شنبه در سفر به قصرشیرین در غرب کرمانشاه در نشستی با فرماندار این شهرستان، بر ضرورت بازسازی ساختمان آسیبدیده معاونت استاندارد قصرشیرین و شناسایی آزمایشگاههای مورد تأیید ۲جانبه ایران و عراق تاکید کرد.
وی اظهار کرد: امروز به قصرشیرین آمدیم تا شهر و اداره استاندارد را بازدید کنیم و در سطح سازمان، هر کمکی از دستمان بربیاید، انجام دهیم ضمن اینکه مدت زمان پاسخگویی صدور تأییدیهها پس از اصلاح فرآیندها در این شهرستان مقبول است و با مقایسه شرایط، برنامههایی داریم که بستر آن فراهم شده است.
انصاری با اشاره به اجرای پایلوت سامانه دیجیتال مرز هوشمند استاندارد افزود: میتوانیم این برنامه را در قصرشیرین به عنوان پایلوت اجرا کنیم و بسترهای اجرایی آن آماده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: برای تجهیز آزمایشگاه استاندارد، ابتدا باید ساختمان را احیا کنیم و سپس تجهیزات را تأمین نماییم که اگر سیستم پرتاب داشته باشیم، وضعیت مطلوب خواهد بود و مستندات را بررسی میکنیم.
انصاری با بیان اینکه نیازهای استان کرمانشاه را پاسخگو خواهیم بود و موارد را با جدیت پیگیری میکنیم همچنین تأکید کرد: شناسایی آزمایشگاههای مورد تأیید ۲ طرف ایران و عراق را خواهیم داشت تا همکاریهای مرزی تقویت شود.
منبع ایرنا