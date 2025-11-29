باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده پیشنهاد داده است که اوکراین به جای موشک‌های تاماهاوک، به دنبال معافیت ۱۰ ساله از عوارض گمرکی از واشنگتن باشد.

ویتکاف به اوکراین توضیح داد که تعویق عوارض گمرکی، بار اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد در حالی که «چند موشک» چیزی را حل نمی‌کند.

آمریکا پیش از این یک طرح ۲۸ ماده‌ای برای حل و فصل جنگ اوکراین پیشنهاد کرده بود که باعث نارضایتی کی یف و شرکای اروپایی آن شد که سعی در تغییر آن داشتند. در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در مورد این طرح مشورت کردند و طبق گزارش خبرگزاری RBC-اوکراین، در مورد اکثر نکات پیشنهادی واشنگتن به توافق رسیدند.

برخی نکات کلیدی برای بحث در جلسه‌ای بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی باقی مانده بود که تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. بعداً، ترامپ گفت که تعداد نکات به ۲۲ مورد کاهش یافته است.