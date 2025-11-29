باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالرئوف بختیاری گفت: در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته، شماری از شهروندان یکی از مناطق همجوار ایرانشهر، بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست ساز، به این بیمارستان مراجعه کردند که متأسفانه از این تعداد چهار نفر به دلیل آسیب شدید به اندام‌های حیاتی جان خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: پنج نفر دیگر نیز با وضعیت مسمومیت تحت درمان قرار گرفتند که از این تعداد سه نفر باحال مساعد ترخیص و ۲ نفر دیگر نیز تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی هستند.

رئیس بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) ایرانشهر ضمن هشدار درباره عوارض مرگبار مصرف مشروبات الکلی بویژه انواع دست ساز، ادامه داد: مسمومیت با متانول موجود در این مشروبات، به‌ویژه انواع تقلبی، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن باعث نارسایی کلیه‌ها، نابینایی و حتی مرگ شخص مصرف کننده شود.

دستگیری ۳ نفر عامل توزیع مشروبات الکلی مسموم در ایرانشهر

سرهنگ مرتضی نوری پناه اظهار کرد: در پی مصرف مشروبات الکلی مسموم در این شهرستان، ۸ شهروند دچار مسمومیت شده که تا به الان ۴ نفر فوت کردند، بر این اساس تیم ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شد.

وی افزود: بلافاصله مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی سه نفر از توزیع کنندگان مشروبات الکلی را شناسائی و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: تحقیقات میدانی برای کشف زوایای دیگر موضوع ادامه دارد.

منبع علوم پزشکی ایرانشهر