فوتبال کشور در هفته اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال کشور در هفته اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی از پایان معمای میزبان دربی تا تمجیدها از طارمی همراه بود که بسته محوطه جریمه به آن پرداخته است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش ، لیگ برتر
خبرهای مرتبط
برتری بایرن در دقایق تلف شده؛ مونیخی‌ها جام را می‌خواهند
واکنش شمس‌آذر درخصوص حمله به خودروی داور دیدار مقابل پرسپولیس
اسکوچیچ‌: داوران نباید تفاوتی میان تیم‌ها قائل شوند/ میزان مصدومیت صادق محرمی مشخص نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اظهارت جنجالی ساپینتو در آستانه شهرآورد پایتخت: داور به پرسپولیسی‌ها هدیه داد
درخشش کاراته زنان در ریاض و حسرت تیم مردان برای مدال طلا
برگ برنده استقلال در نقل و انتقالات این فصل
بازیکن مراکشی استقلال دربی را از دست داد
تمرینات پرسپولیس تعطیل شد
تراکتور ۳ - ۱ چادرملو/ هت تریک کروات‌ها در تبریز + فیلم
نیمار برای بقای سانتوس به سیم آخر زد
حقیقی لرستانی ها را نقره داغ کرد
صعود النصر در شب آتش‌بازی قایدی
لطیفی: آدان کارایی لازم را ندارد/ بازیکنان استقلال را به حاشیه نبرید
آخرین اخبار
واکنش شمس‌آذر درخصوص حمله به خودروی داور دیدار مقابل پرسپولیس
برتری بایرن در دقایق تلف شده؛ مونیخی‌ها جام را می‌خواهند
اسکوچیچ‌: داوران نباید تفاوتی میان تیم‌ها قائل شوند/ میزان مصدومیت صادق محرمی مشخص نیست
آلومینیوم اراک ۱ - ۱ فجرسپاسی/ شاگردان حسینی در واپسین دقایق از شکست خانگی گریختند + فیلم
تراکتور ۳ - ۱ چادرملو/ هت تریک کروات‌ها در تبریز + فیلم
صعود النصر در شب آتش‌بازی قایدی
تورنمنت زیر ۱۸ سال دختران کافا؛ ایران سوم شد
رقابت ۳۱ ورزشکار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
شکست تیم ملی فوتبال بانوان برابر ازبکستان
اظهارت جنجالی ساپینتو در آستانه شهرآورد پایتخت: داور به پرسپولیسی‌ها هدیه داد
تمرینات پرسپولیس تعطیل شد
ایران ۱ – ۳ ایتالیا/ کامبک خوردیم، حذف شدیم
لطیفی: آدان کارایی لازم را ندارد/ بازیکنان استقلال را به حاشیه نبرید
ذوالفقارنسب: ثبات در تیم ملی ضروری است/ مطمئنم که شرایط بهتر می‌شود
خیری: برخی از بازیکنان استقلال انگیزه ندارند/ آبی‌ها مشکل هجومی دارند
ناکامی کشتی‌گیران روس در بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ واگذاری ۲ فینال با نتیجه عالی به ایران
درخشش کاراته زنان در ریاض و حسرت تیم مردان برای مدال طلا
بازیکن مراکشی استقلال دربی را از دست داد
شطرنج نوجوانان آسیا در تایلند؛ پیروزی ۱۲ شطرنج‌باز ایرانی و شانس سکو و مدال
قضاوت دو داور ایرانی در مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال
حقیقی لرستانی ها را نقره داغ کرد
برگ برنده استقلال در نقل و انتقالات این فصل
نیمار برای بقای سانتوس به سیم آخر زد
جدال مرد یخی در وزن ۷۷ کیلوگرم
مازندران قهرمان سابر تیمی جوانان پسر شد
حبیب‌آبادی: نسبت به ادوار گذشته آمادگی بهتری داریم؛ به دنبال تکرار موفقیت هستیم
دیدار ایران و عراق در پنجره انتخابی جام‌جهانی با ۲ غایب
بازتاب جهانی تحریم قرعه‌کشی جام جهانی از سوی ایران
انتقاد مشاور بهزیستی از انتشار بیانیه شمس آذر با خط بریل
اعتراض ایران به جعل عنوان خلیج فارس از سوی فدراسیون جهانی موتورسواری