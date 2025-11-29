سرمربی فجر سپاسی گفت: اینکه تیمی وزیر ورزش داشته باشد به ما ربطی ندارد، نباید انتقام بازی ملوان را از ما بگیرید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در نشست خبری پس از تساوی مقابل آلومینیوم اراک گفت: بازی جانداری بود و شاهد تقابل دو سیستم و سبک متفاوت بودیم.

او در خصوص حواشی این دیدار اظهار کرد: سوالات فنی بپرسید. در خیلی از بازی‌ها داور به ضرر ما قضاوت کرده است، احترام مجتبی حسینی بر من واجب است و اینکه تیمی وزیر ورزش داشته باشد به ما ربطی ندارد، نباید انتقام بازی ملوان را از ما بگیرید.

قربانی با بیان اینکه از دقیقه یک فحاشی کردند، افزود: آمدن VAR باعث شد فوتبال شکل کثیفی پیدا کند و از دقیقه یک همه صدای VAR سر دهند.

او افزود: تاجیکستان و ازبکستان از فوتبال ما عبور کردند و پس فردا هم افغانستان عبور می‌کند، چون اندرخم یک کوچه هستیم و می‌خواهیم به زور امتیاز بگیریم. فوتبال را خراب نکنید، بازی قبلی و بازی با استقلال هر اتفاقی افتاده به ما چه ربطی دارد. باید کنار خط شلوغ کاری کرد و صدای بلند داشت، متاسفانه اشتباه کردم که ابتدای فصل تست صدا از کادر فنی تیمم نگرفتم. این مسیری که می‌رویم به ناکجاآباد است.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فجرسپاسی شیراز ، آلومینیوم اراک ، پیروز قربانی
