باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا را به‌عنوان نقض فاحش هنجار‌ها و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله قواعد ناظر بر حمل و نقل هوایی بین‌المللی دانست و آن را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام آمریکا را که در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی این کشور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا صورت می‌گیرد، اقدامی خودسرانه و تهدیدی بی‌سابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بین‌المللی توصیف کرد و نسبت به پیامد‌های خطرناک این اقدام بر حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی هشدار داد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

