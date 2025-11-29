هم‌زمان با نهم آذر، روز ملی جزایر سه‌گانه، سه مرکز فرهنگی‌هنری و یک سالن سینما وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزایر تنب بزرگ، سیری و ابوموسی افتتاح می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ نجفی - معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از افتتاح و بهره‌برداری سه مرکز فرهنگی‌هنری و یک سالن سینما در جزایر تنب بزرگ، سیری و ابوموسی هم‌زمان با روز ملی جزایر سه‌گانه خبر داد.

 محمدرضا کریمی‌صارمی در حاشیه بازدید از کانون پرورش فکری کودکان شهرستان میناب اظهار داشت: این طرح‌ها در راستای سیاست‌های توسعه عدالت فرهنگی اجرا شده و به‌منظور فراهم‌کردن فرصت‌های برابر فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان مناطق کم‌برخوردار در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت فراهم‌سازی بسترهای آموزشی و فرهنگی در نقاط دور از مرکز افزود: هدف ما ایجاد شرایط دسترسی برابر برای تمامی کودکان است؛ از شهرهای بزرگ گرفته تا جزایر دورافتاده.

معاون تولید کانون همچنین به سفر مدیران و کارشناسان این مجموعه به استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این سفر، وضعیت موجود، نیازها و ظرفیت‌های مناطق به‌طور دقیق بررسی می‌شود و تصمیمات لازم برای بهبود شرایط در جلسه‌ای استانی اتخاذ خواهد شد.

در این سفر یک‌روزه، خانم فروهر معدنی مدیر آفرینش‌های کانون و امین دهقانی کارشناس مسئول کانون پرورش فکری هرمزگان نیز حضور داشتند.

