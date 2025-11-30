باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- سفر به سرزمین وحی و زیارت خانه خدا همواره برای مسلمانان یک تجربه معنوی و روحانی بی‌نظیر بوده است. امسال، با آغاز اعزام‌های حج عمره دانشجویی از ۲۵ آبان، این فرصت برای جوانان دانشگاهی فراهم شده تا در کنار تحصیل علم، به زیارت بپردازند و ارتباطی عمیق‌تر با خداوند برقرار کنند. در این راستا، با علی امرایی و همسرش فاطمه دوستی، زوج دانشجویی که در یکی از کاروان‌ها حضور داشتند، به گفت‌و‌گو نشستیم تا نظر آن‌ها را درباره حال و هوای این سفر معنوی بپرسیم.

علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس، درباره حس و حال خود از این سفر گفت: «زیارت اولی هستیم و وقتی برای اولین بار مسجد الحرام را دیدیم، واقعاً یک حس عجیب و وصف‌نشدنی داشتیم. این سفر نه تنها نزدیکی به خدا را برای ما به ارمغان آورد، بلکه ارتباط عاطفی بین من و همسرم را نیز تقویت کرد.»

فاطمه دوستی، همسر علی و دانشجوی رشته مهندسی زیست دانشگاه لرستان، نیز بر اهمیت این سفر تأکید کرد افزود: «امیدوارم که زوج‌ها بتوانند زندگی مشترک خود را با چنین سفر‌هایی آغاز کنند. این تجربیات می‌تواند تأثیر زیادی بر تربیت فرزندان و اعتقادات آنها داشته باشد.»

علی امرایی همچنین به افزایش ظرفیت حج عمره دانشجویی اشاره کرد: «خبر خوبی بود که ظرفیت امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شد. این موضوع شانس موفقیت در قرعه‌کشی را برای دانشجویان افزایش داد و باعث شد که ما بتوانیم این سفر را تجربه کنیم.»

این زوج دانشجویی در مورد تجربیات خود از سفر به سرزمین وحی صحبت کرده و بر اهمیت پیوند علم و معنویت تأکید کردند. علی امرایی گفت: «در کنار اساتید و دیگر دانشجویاان، احساس می‌کنیم که یک جامعه جویای علم هستیم که در این سفر معنوی شرکت کرده‌ایم. این پیوند عشق و علم در سرزمین وحی حس بسیار خوبی به ما می‌دهد.»

فاطمه دوستی نیز با ابراز امیدواری برای ادامه این برنامه‌ها در سال‌های آینده، بیان می‌کند: «امیدوارم که عمره دانشگاهیان هر سال با کیفیت بیشتری برگزار شود تا دانشجویان بتوانند از این تجربیات معنوی بهره‌مند شوند.»

سفر حج عمره دانشجویی نه تنها فرصتی برای زیارت و نزدیکی به خداوند است، بلکه به عنوان پلی میان علم و معنویت عمل کرده و می‌تواند تأثیرات عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی جوانان داشته باشد. این سفر‌ها می‌توانند به تقویت روابط عاطفی زوج‌ها کمک کنند و در نهایت بر تربیت نسل آینده تأثیرگذار باشند.

