باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی حوزه سخنگویی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه هشتم آذرماه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.

در این جلسه که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه و چند نفر از مدیران حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه و حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران این معاونت شرکت داشتند، ضمن گفت‌و‌گو در مورد ابعاد رسانه‌ای تحولات سیاست خارجی کشور، راجع به راه‌های تقویت هماهنکی و هم‌افزایی میان دیپلماسی و رسانه تبادل نظر شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت