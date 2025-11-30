جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی حوزه سخنگویی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه هشتم آذرماه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی حوزه سخنگویی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه هشتم آذرماه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.

در این جلسه که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه و چند نفر از مدیران حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه و حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران این معاونت شرکت داشتند، ضمن گفت‌و‌گو در مورد ابعاد رسانه‌ای تحولات سیاست خارجی کشور، راجع به راه‌های تقویت هماهنکی و هم‌افزایی میان دیپلماسی و رسانه تبادل نظر شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، صدا و سیما
