باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار در شهرهای تهران و کرمان امروز بسته میشود و تیم فوتبال استقلال به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان میرود و تیم سپاهان هم میهمان تیم مس رفسنجان است.
تیم فوتبال استقلال قبل از تعطیلات فیفا دی نتایج خوبی گرفته و حتی به صدر جدول هم رسیده بود، اما چند هفتهای است که نتایج خوبی نمیگیرد. این تیم در جام حذفی به سختی از سد تیم دسته دومی کشت و صنعت پادیاب خلخال عبور کرد و مقابل تیم الوصل امارات هم به تساوی دست یافت تا صعودش به مرحله حذفی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا به، اما و اگر کشیده شود.
آبی پوشان پایتخت با ۱۶ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به رقبای خود در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار دارند و آنها به دنبال کسب ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم فولاد خوزستان هستند تا جای پرسپولیس را در صدر جدول بگیرند و با روحیه بالا آماده بازی دربی شوند.
البته علی نظری جویباری عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، مهدی واعظی مدیر روابط عمومی و ساپینتو سرمربی آبی پوشان به علت اظهاراتشان در مورد داوری به کمیته انضباطی احضار شدند.
ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری قبل از بازی با فولاد خوزستان بیان کرد که اعلامنشدن پنالتی به سود شمس آذر مقابل پرسپولیس ناباورانه است و داور مسابقه به پرسپولیس هدیه داده است. براین اساس این مربی به خاطر اظهاراتش به کمیته انضباطی دعوت شده است.
منیر الحدادی و داکنز نازون به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم استقلال در بازی امروز نیستند. یاسر آسانی، ستاره هفتههای اخیر استقلال نیز از ناحیه مچ پا احساس درد میکند و شاید ساپینتو نخواهد در آستانه دربی به او بازی بدهد. همچنین رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی آبیپوشان تنها بازیکن سه اخطاره است که در صورت دریافت کارت زرد از حضور در دربی محروم خواهد شد. از آن طرف، وحید امیری و سعید صادقی به علت مصدومیت نمیتوانند تیم فولاد را در بازی امروز همراهی کنند.
در آن طرف، تیم فولاد خوزستان در فصل جاری عملکرد خوبی نداشته و این تیم اهوازی با ۱۱ امتیاز در رتبه دوازدهم لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است.
شاگردان گل محمدی میخواهند با امتیاز گرفتن از استقلال دست پر به اهواز برگردند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما آنها کار سختی پیش رو دارند.
یحیی گل محمدی سرمربی فولاد خوزستان که سابقه هدایت پرسپولیس را در اختیار دارد در صورت برتری تیمش در بازی امروز، محبوبیش در بین هواداران سرخپوش بیشتر شود.
این بازی تقابل زهردارترین با بدترین خط حمله لیگ است. تیم استقلال با ۱۵ گل زده زهردارترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد و از آن طرف، فولاد با ۵ گل زده صاحب بدترین خط حمله لیگ است.
آمار بازیهای این ۲ تیم به نفع آبیها بوده است ۲ تیم پیش از این ۶۷ بار رودرروی هم ایستادهاند که ۳۲ برد سهم استقلال و ۱۶ برتری سهم فولاد خوزستان و ۱۹ دیدار هم با تساوی تمام شده است.
در حالی که شایعاتی مبنی بر لغو این بازی به علت آلودگی هوای تهران مطرح شده بود و حتی گفته شد که شاید بازی بدون تماشاگر برگزار شود، اما هنوز سازمان لیگ تصمیم جدیدی در مورد این بازی اتخاذ نکرده است.
تیم فوتبال مس رفسنجان در وضعیت بحرانی به سر میبرد و با ۷ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
تیم مس رفسنجان در ۵ بازی آخرش فقط یک برد مقابل پیکان داشته و با ۱۲ گل خورده یکی از بدترین خطوط دفاعی لیگ را دارد. در خط حمله هم فقط ۷ گل زده است.
شاگردان رسول خطیبی به ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم سپاهان نیاز مبرم دارند تا نوار ناکامیهای خود را قطع کنند و از وضعیت بحرانی خارج شوند، اما آنها با حریف قدرتمندی مواجه هستند.
تیم مس رفسنجان هیچوقت موفق به شکست سپاهان نشده و همواره مقابل این تیم بازنده بوده است. این تیم کرمانی به دنبال طلسم شکنی مقابل طلایی پوشان است.
در آن طرف، تیم فوتبال سپاهان قبل از تعطیلات فیفا دی ۳ برد متوالی در لیگ برتر فوتبال به دست آورده است. این تیم اصفهانی با یک بازی کمتر نسبت به رقبای خود ۱۵ امتیازی است و در رتبه ششم جدول رده بندی قرار دارد.
شاگردان محرم نویدکیا میخواهند با برتری برابر تیم مس رفسنجان رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و در جمع مدعیان قهرمانی قرار بگیرند.
سپاهانیها در این بازی با لشگری از مصدومان و محرومان مواجه هستند. مجید علیاری و کاوه رضایی مهاجمان سپاهان مصدوم هستند. میلاد زکیپور هم هنوز به شرایط آرمانی نرسیده است. آریا شفیع دوست هم که رباط صلیبیاش پاره شد و تا مدتها غایب خواهد بود. آریا یوسفی هم بازیکن ملیپوش سپاهان به دلیل ۴ اخطاره بودن در این بازی حضور ندارد.