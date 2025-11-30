باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بحث امتیاز گیری قبل از دربی مهم بود، که پرسپولیس توانست با پیروزی برابر شمس آذر و یک بازی بیشتر، صدر جدول را از آن خود کند. اما سرخپوشان از نظر کیفی هنوز شرایط ایده آلی را به دست نیاوردند و ساختار دفاعی شان وضعیت خوبی ندارد. مدافعان شرح وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و سر درگم هستند و این موضوع نیازمند این است که اوسمار بتواند هماهنگی لازم را در خط دفاع به وجود آورد. فوروارد‌های استقلال، سپاهان و تراکتور موقعیت‌های از درست رفته مهاجمان شمس آذر را به راحتی از دست نمی‌دهند.

او افزود: من بازی پرسپولیس و شمس آذر را از لحاظ کیفی مطلوب ندیدم مخصوصا به خاطر اینکه پرسپولیس پیشینه ۸ سال قهرمانی را دارد و باید اوسمار قوی‌تر تیمش را به زمین مسابقه بفرستد و محتاط بازی کردن یک مقدار به سرخپوشان آسیب می‌زند.

شمس آذری ها می خواهند بار شکست را از خود بردارند

شافعی درباره اینکه شمس آذری‌ها معتقد بودند که اشتباهات داوری در نتیجه بازی تاثیرگذار بوده است، گفت: اکثر کارشناسان داوری گفتند که گل سوم پرسپولیس که احمد زاده زد، آفساید نبود و پنالتی هم برای شمس آذر اتفاق نیفتاد. من فکر می‌کنم شمس آذری‌ها می‌خواهند بار شکست را از خود بردارند، اما در مجموع داوری متعادل بود. البته در چند صحنه به ضرر پرسپولیس سوت زد و باعث شد که بازیکنان نتوانند از موقعیت‌ها استفاده کنند.

ساپینتو فرار رو به جلو می کند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اظهارات ساپینتو سرمربی استقلال در مورد هدیه داور بازی به پرسپولیس در بازی با شمس آذر گفت: ساپینتو فرار رو به جلو می‌کند و پیش زمینه را آماده می‌کند که اگر در بازی با فولاد و پرسپولیس نتیجه نگرفت، بتواند توجیه داشته باشد که من به شما گفتم که امکان دارد داور در نتیجه بازی تاثیرگذار باشد. او با این حرف‌ها یک مقدار اذهان عمومی را منحرف می‌کند. ضمن اینکه داوران و کمیته داوران هستند و می‌توانند اظهار نظر کنند و تا الان هیچ داوری نگفته که داور بازی با شمس آذر به نفع پرسپولیس گرفته است. من معتقدم که ساپینتو باید حواسش به تیم خودش باشد تا اینکه بخواهد در مورد داوری‌های سایر بازی‌ها نظر بدهد و او دارد آماتور رفتار می‌کند.

کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است

شافعی درباره اینکه بازی دربی سرخابی‌ها را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: اگر استقلال مقابل فولاد امتیاز از دست بدهد، افت شدید روحی پیدا می‌کند و ضمن اینکه ۲، ۳ بازیکن تاثیرگذارش هم نیستند و این می‌تواند کفه ترازو را به نفع پرسپولیس سنگین کند. البته دربی شرایط خاصی دارد. من خودم چند دوره در دربی بازی کنم و اصلا تعیین نمی‌کند که یک تیم مهره ندارد و ضعیف‌تر است و قطعا می‌بازد و آن تیم قوی‌تر برنده می‌شود. اصلا شرایط دربی متفاوت است. ضمن اینکه پرسپولیس از لحاظ روحی بهتر از رقیبش است.

مربیان ارنج تیم خود را در دربی ترسو می چینند

او درباره اینکه چرا دربی‌ها کسل کننده می‌شود و اکثر شهرآورد‌ها با مساوی تمام می‌شود، اظهار کرد: به نظرم مربیان ارنج را ترسو می‌چینند. ضمن اینکه هر زمانی که یک تیم، دربی را با ۲ فوروارد و یا ۳ مهاجم کاذب شروع کرده، آن تیم نتیجه گرفته است. به نظرم پرسپولیس باید از پیله تدافعی بیرون بیاید و قطعا اگر این تیم هجومی بازی کند به طور حتم استقلال را با ۲، ۳ گل شکست می‌دهد.

ترکیب هجومی و بودن اوسمار در لب خط برگ برنده پرسپولیس در دربی است

شافعی درباره اینکه برگ برنده بازی دربی چه چیزی هست، گفت: به نظرم ترکیب هجومی و بودن اوسمار در لب خط برگ برنده پرسپولیس در این بازی است. اوسمار سابقه بردن استقلال را دارد و این می‌تواند نقطه عطفی برای سرخپوشان باشد. از آن طرف، شاید سورپرایز استقلالی ها، بازیکنان خارجی شان باشد که بعید می‌دانم به شرایط بازی دربی برسند. به نظر می‌رسد که منیر الحدادی و نازون بازیکنان خارجی استقلال به دربی نمی‌رسند و از آن طرف هم وضعیت باکیچ هافبک پرسپولیس هم برای این بازی مشخص نیست. شاید بیفوما هم به دربی برسد.

رفیعی و اورونوف می توانند در بخش هجومی به پرسپولیس کمک کنند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سروش رفیعی و اوستون اورونوف با حضور اوسمار بهتر بازی می‌کنند، گفت: من معتقدم قابلیت سروش رفیعی بیشتر از اینها هست. سروش می‌تواند یک لیدر و رهبر خوبی برای پرسپولیس باشد به شرطی که از این شرایطی که در آن هست خودش را خارج کند و قابلیت خود را بیشتر بروز بدهد و از تک روی‌ها پرهیز کند و بار فنی اش را بیشتر نمایان کند. من فکر می‌کنم رفیعی و اورونوف می‌توانند پرسپولیس را در بخش هجومی به خوبی ساپورت کرده و خیلی خوب به همبازی‌های خود کمک کنند و از لحاظ روانی بر روی تیم‌های دیگر تاثیر بگذارند.

برگزاری بازی سرخابی ها در ورزشگاه اراک اسمش دربی نیست

او درباره اینکه بازی دربی قرار است در ورزشگاه اراک برگزار شود، گفت: اینکه بازی در اراک باشد این دربی نیست. اصطلاح دربی برای بازی ۲ تیم در یک شهر اطلاق می‌شود که حالت کری خوانی و رقابتی باشد. به نظرم این بازی مثل بازی‌های دیگر لیگ برتری است و حساسیتش به خاطر برد و باخت‌هایی هست که این ۲ تیم در مصاف با یکدیگر داشتند.

شافعی درباره اینکه از همین الان سرخابی‌ها در فضای مجازی برای هم کری می‌خوانند، گفت: به نظرم اگر پرسپولیسی‌ها این هفته از فضای مجازی دور باشند و زیاد در این جور مسائل دخالت نکنند به طور حتم با بردی که مقابل شمس آذر به دست آوردند با روحیه بالا در دربی ظاهر می‌شوند تا هم ۳ امتیاز بازی را بگیرند و هم صدر نشینی خود را تثبیت کنند.

اورونوف ستاره دربی سرخابی ها می شود

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه ستاره بازی دربی چه کسی خواهد بود، گفت: به نظرم اورونوف ستاره بازی دربی می‌شود. من فکر می‌کنم اورونوف بازی حساس خوب در می‌آورد و شک ندارم او می‌تواند قابلیت خود را در بازی با استقلال نمایان کند.

او درباره اینکه بهترین و بدترین خاطره اش از دربی چه بوده است، گفت: مصدومیتم در دربی که منجر به باخت برابر استقلال شد، بدترین خاطره‌ام از دربی بود. برد ۳ بر یک و پیروزی یک بر صفر، بهترین خاطره‌ام در دربی هستند.

شافعی درباره اینکه پیش بینی اش از نتیجه بازی دربی گفت: من فکر می‌کنم پرسپولیس ۳ بر یک بازی را پیروز می‌شود.

او درباره اینکه برای استقلالی‌ها کری خوانی نمی‌کند، بیان کرد: نه، همیشه می‌گویند، تیمی که قوی‌تر است با نتیجه می‌تواند جواب کری‌ها را بدهد. من مطمئن هستم که اگر پرسپولیسی‌ها حواسشان باشد و در زمین خودشان را اثبات کنند، نتیجه تمام کری‌ها را می‌توانند بدهند.