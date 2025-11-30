به گفته کارشناسان حوزه درمان، ابتلا به آنفلوآنزا در آذر نسبت به ۲ ماه اول پاییز امسال افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - بیمارستان ولیعصر بیرجند، جایی است که این روزها آمار مراجعه بیماران با علائم آنفلوآنزا رو به افزایش است.
تب، سرفه و سردرد نشانههایی است که بسیاری را راهی اورژانس میکند.
موج جدید آنفلوآنزا پیوسته در حال گسترش است؛ در بخش مراقبتهای ویژه برخی از بیماران با علائم شدیدتر آنفلوآنزا تحت مراقبت هستند.
تاخیر در مراجعه میتواند وضعیت را پیچیدهتر کند.
طالبی رزیدنت بیماریهای داخلی بیمارستان ولیعصر بیرجند گفت: در سه تا چهار هفته گذشته مراجعه با علائم بیماریهای تنفسی به ویژه بیماری آنفلوآنزا افزایش پیدا کرده است.
او افزود: در آذر ماه نسبت به مهر و آبان نتایج مثبت آزمایش آنفلوآنزا روند افزایشی داشته است.
طالبی بیان کرد: بیماری آنفلوآنزا درمان دارد و اگر افراد در ۴۸ ساعت اولیه به پزشک مراجعه کنند داروهای ضد ویروس تجویز میشود.
رزیدنت بیماریهای داخلی بیمارستان ولیعصر بیرجند ادامه داد: بیماری آنفلوآنزا قابل پیشگیری است و توصیه ما این است که اواخر شهریور و یا اوایل مهرماه واکسن آنفلوآنزا تزریق شود؛ به خصوص در افراد مسن، افرادی که بیماری قند خون و فشار خون دارند، مادران باردار و افراد دارای بیماری مزمن ریوی.
کارشناسان میگویند شستن مداوم دستها، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران سادهترین و موثرترین راههای پیشگیری هستند.
کوچکترین بیتوجهی میتواند زنجیره ابتلا را طولانیتر کند؛ مراقبت از خود یعنی مراقبت از خانواده و مراقبت از جامعه.
روزانه بیش از ۴۰۰ نفر جهت درمان سرپایی و خدمات درمانی ویژه آنفلوآنزا به بیمارستان ولیعصر بیرجند مراجعه میکنند.