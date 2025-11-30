اصفهک روستایی در دل کویر طبس که سال‌ها پیش بر اثر زلزله تخریب شد، اما با همت مردم دوباره احیا شد و زیبایی‌های بافت تاریخی و معماری اصیلش جهانی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در میانه کویر روستایی است که زیبایی‌هایش باعث شد پارسال به عنوان دومین دهکده جهانی ایران ثبت شود. اصفهک روستایی با معماری منحصر‌به‌فرد و خانه‌های خشتی و گلی.

بهبهانی فعال گردشگری می‌گوید: قدمت این روستا به ۷۰۰ سال قبل برمی‌گردد.

اصفهک را هر چند زلزله در سال ۱۳۵۷ ویران کرد، اما با دستان مردمانش دوباره احیا شد تا امروز در جهان آوازه‌اش بپیچد.

با گذشت یک سال از ثبت جهانی اصفهک به عنوان دهکده جهانی گردشگری بازدید گردشگران از این روستا افزایش چشمگیر داشته است.

بیشتر بخوانید

پایداری فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از جمله معیار‌های سازمان جهانی برای ثبت روستا‌ها در فهرست میراث جهانی است.

نجاتیان سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان طبس گفت: اصفهک نمونه موفق احیای بافت تاریخی به صورت مردمی است.

در کوچه‌های خشتی اصفهک صدا‌های کهن هنوز زنده است. 

دهکده جهانی اصفهک روستایی است که دوباره از خاک برخاسته و جان تازه‌ای گرفته است.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، دهکده جهانی
خبرهای مرتبط
ساخت بلندترین طاق خشتی جهان در روستای اصفهک
روستاهای هدف گردشگری، سفر به قلب اصالت و زیبایی خراسان جنوبی
خشت‌هایی که امید را روایت می‌کنند؛ آواز خاک در دل کویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روستای خاموش دیروز مقصد تماشایی امروز
از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا تا توصیه به تزریق واکسن
آخرین اخبار
روستای خاموش دیروز مقصد تماشایی امروز
از افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا تا توصیه به تزریق واکسن
کلاهبردار اینترنتی در دام پلیس خراسان جنوبی افتاد
تأکید بر تبیین علمی و فرهنگی حجاب در نشست شورای اندیشه‌ورزی ویژه «حجاب و عفاف»