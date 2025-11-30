باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در میانه کویر روستایی است که زیبایی‌هایش باعث شد پارسال به عنوان دومین دهکده جهانی ایران ثبت شود. اصفهک روستایی با معماری منحصر‌به‌فرد و خانه‌های خشتی و گلی.

بهبهانی فعال گردشگری می‌گوید: قدمت این روستا به ۷۰۰ سال قبل برمی‌گردد.

اصفهک را هر چند زلزله در سال ۱۳۵۷ ویران کرد، اما با دستان مردمانش دوباره احیا شد تا امروز در جهان آوازه‌اش بپیچد.

با گذشت یک سال از ثبت جهانی اصفهک به عنوان دهکده جهانی گردشگری بازدید گردشگران از این روستا افزایش چشمگیر داشته است.

پایداری فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از جمله معیار‌های سازمان جهانی برای ثبت روستا‌ها در فهرست میراث جهانی است.

نجاتیان سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان طبس گفت: اصفهک نمونه موفق احیای بافت تاریخی به صورت مردمی است.

در کوچه‌های خشتی اصفهک صدا‌های کهن هنوز زنده است.

دهکده جهانی اصفهک روستایی است که دوباره از خاک برخاسته و جان تازه‌ای گرفته است.