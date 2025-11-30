شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اعزام کاروان شهر گهرو در استان چهارمحال و بختیاری به شهر مشهد مقدس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عشق و ارادت به امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) حد و مرز و ندارد. به همین منظور شهر مشهد مقدس که یکی از قطبهای گردشگری تاریخی و مذهبی کشورمان محسوب میشود؛ هر ساله در ایام مختلف زائران بسیاری از اقصی نقاط کشور میشود که برای زیارت آستان مقدس شاه خراسان علی بن موسی الرضا (ع) روانه این بارگاه ملکوتی میشوند. به همین منظور کاروان ۴۴ نفره از شهر گهرو واقع در استان چهار محال وبختیاری به مشهد مقدس اعزام شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: هاشمی - خراسان رضوی
