عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور ما ۱۳۶ میلیون لیتر است که تولید داخل جوابگو نیست و باید اقدام به واردات بنزین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: افزایش قیمت بنزین به نظر می‌رسد که نیازی به قوانین جدید ندارد. در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به دولت اجازه داده شده که به طور مستقل تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد فکر می‌کنند که دولت باید از مجلس برای افزایش قیمت بنزین اجازه بگیرد، اما در واقع، در بودجه سال ۱۴۰۵، دولت باید عدد ریالی خود را در بودجه نشان دهد از سوی دیگر دولت قبلاً اجازه‌های لازم را در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دریافت کرده است. بنابراین، دولت می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد.

او بیان کرد: یکی از دلایل اصلی برای افزایش قیمت بنزین این است که مصرف بنزین در کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

لاهوتی توضیح داد:در حال حاضر، متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور ما ۱۳۶ میلیون لیتر است و این در حالی است که تولید داخلی نمی‌تواند این مقدار را تامین کند و در نتیجه باید بنزین وارد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دلایل متعددی برای این افزایش مصرف وجود دارد. یکی از این دلایل می‌تواند به خودروهایی که در حال حاضر به مردم داده می‌شود، مرتبط باشد.

او تأکید کرد:این خودروها معمولاً دارای تکنولوژی‌های به‌روز نیستند و مصرف سوخت بالایی دارند. همچنین، برنامه‌هایی که برای حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها طراحی شده بود، به طور کامل اجرایی نشده است.

لاهوتی اظهار داشت: پیش از این مقرر شده بود که ۷۵ درصد حمل و نقل عمومی باشد، اما شرایط فعلی نشان‌دهنده عدم تحقق این هدف است.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت تصمیم به افزایش نرخ بنزین بگیرد، درآمدی برای خود ایجاد خواهد کرد. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این کار ارزش دارد یا خیر افزود: در کشور ما، افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم بر قیمت سایر کالاهای اساسی تاثیر خواهد گذاشت و به تورم دامن خواهد زد. در دیگر کشورها، افزایش قیمت بنزین ممکن است محدود به خود بنزین باشد، اما در ایران این‌طور نیست.

وی افزود: تجربه دولت‌های گذشته نشان داده که هر بار که قیمت بنزین افزایش یافته، مصرف آن بیشتر شده است و کاهش نیافته است. در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش یافته است، باید با تفکر بیشتری به این موضوع نگاه کرد. مردم دیگر تحمل فشارهای اقتصادی بیشتری را ندارند و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.