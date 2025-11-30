باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اسرائیل عصر شنبه عملیات تخریب خانه‌ها در شرق شهر غزه در مناطق تحت کنترل خود در داخل نوار غزه را انجام داد.

خبرنگار آناتولی به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیرو‌های اسرائیلی چندین ساختمان مسکونی را در محله شجاعیه در شرق شهر غزه منفجر کردند که باعث انفجار‌های شدیدی شد که در بخش‌های وسیعی از شهر طنین‌انداز شد.

شاهدان افزودند که ستون‌های ضخیمی از دود از محل‌های تخریب دیده شده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که ترکش‌های ناشی از انفجار‌ها به دلیل شدت انفجار‌ها در چندین محله شهر غزه افتاده است.

در روز‌های اخیر، ارتش اسرائیل بمباران زمینی، دریایی و هوایی خود را در بخش‌های مختلف غزه که در مناطق اشغالی آن قرار دارند، تشدید کرده است.

به گفته شاهدان عینی و خبرنگار آناتولی، این بمباران مناطق شرقی شهر غزه، شهر بیت لاهیا در شمال، بخش‌های شرقی اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز، شهر رفح و شهر‌های القراره و بنی سهیلا در شرق خان یونس در جنوب را هدف قرار داده است.

به گفته دفتر رسانه‌ای غزه، اسرائیل همچنان به نقض توافق آتش‌بس امضا شده با حماس ادامه می‌دهد و از ۱۰ اکتبر تاکنون حدود ۴۹۷ مورد نقض آتش‌بس مرتکب شده و بیش از ۳۴۲ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

از اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل نزدیک به ۷۰۰۰۰ نفر را در غزه که عمدتاً زنان و کودکان بودند را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۹۰۰ نفر را در جنگ بیش از دو ساله‌ای که بخش زیادی از این منطقه محصور را به ویرانه تبدیل کرده است، زخمی کرده است.

منبع: آناتولی