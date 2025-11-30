ارتش رژیم صهیونیستی ساختمان‌های مسکونی در شرق شهر غزه را منفجر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اسرائیل عصر شنبه عملیات تخریب خانه‌ها در شرق شهر غزه در مناطق تحت کنترل خود در داخل نوار غزه را انجام داد.

خبرنگار آناتولی به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیرو‌های اسرائیلی چندین ساختمان مسکونی را در محله شجاعیه در شرق شهر غزه منفجر کردند که باعث انفجار‌های شدیدی شد که در بخش‌های وسیعی از شهر طنین‌انداز شد.

شاهدان افزودند که ستون‌های ضخیمی از دود از محل‌های تخریب دیده شده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که ترکش‌های ناشی از انفجار‌ها به دلیل شدت انفجار‌ها در چندین محله شهر غزه افتاده است.

در روز‌های اخیر، ارتش اسرائیل بمباران زمینی، دریایی و هوایی خود را در بخش‌های مختلف غزه که در مناطق اشغالی آن قرار دارند، تشدید کرده است.

به گفته شاهدان عینی و خبرنگار آناتولی، این بمباران مناطق شرقی شهر غزه، شهر بیت لاهیا در شمال، بخش‌های شرقی اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز، شهر رفح و شهر‌های القراره و بنی سهیلا در شرق خان یونس در جنوب را هدف قرار داده است.

به گفته دفتر رسانه‌ای غزه، اسرائیل همچنان به نقض توافق آتش‌بس امضا شده با حماس ادامه می‌دهد و از ۱۰ اکتبر تاکنون حدود ۴۹۷ مورد نقض آتش‌بس مرتکب شده و بیش از ۳۴۲ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

از اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل نزدیک به ۷۰۰۰۰ نفر را در غزه که عمدتاً زنان و کودکان بودند را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۹۰۰ نفر را در جنگ بیش از دو ساله‌ای که بخش زیادی از این منطقه محصور را به ویرانه تبدیل کرده است، زخمی کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش بس غزه ، رژیم صهیونیستی
تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۰:۱۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
دمش گرم اونجا باید با خاک یکسان بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Russian Federation
ناشناس
۰۹:۲۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
من اگر بتونم میرم کمک اما نمیتونم سوالم این که خدا چرا کمکشون نمیکنه؟
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
می خواد ببینه کیه که تو کار خدا دخالت می کنه، شما عددی نیستی که بخوای از کار خدا سر در بیاری ،خدا خودش صلاح کار رو بهتر از هر کسی و هر موجودی و هر قدرتی و .... می دونه
