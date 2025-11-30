سرمربی صربستانی النصر پس از پیروزی شاگردانش برابر شباب الاهلی به ستایش از مهدی قایدی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شنبه‌شب (هشتم آذر) در نخستین بازی دور یک‌چهارم نهایی لیگ‌کاپ امارات دو تیم شباب الاهلی و النصر به مصاف هم رفتند. مهدی قایدی، بازیکن ایران النصر، در این بازی درخشید و دو گل به ثمر رساند تا النصر راهی دور نیمه‌نهایی شود. این ستاره ایرانی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

به نقل از عرب اسپورت، درخشش مهدی قایدی، ستایش سرمربی صربستانی النصر را به دنبال داشت. یوکانوویچ در ستایش از ستاره ایرانی النصر گفت: مهدی قایدی با قدرت بازگشت و عملکردی استثنایی را ارائه داد. او به‌تازگی از مصدومیت رهایی یافته بود و نشان داد که مهره‌ای قدرتمند و باکیفیت به شمار می‌آید.

قایدی گل‌های اول و دوم النصر را در این بازی به ثمر رساند تا این تیم با نتیجه سه بر دو پیروز بازی شود و با توجه به بازی رفت کار به ضربات پنالتی کشیده شود و النصر به پیروزی برسد.

مهدی قایدی تابستان سال قبل بعد از فصل درخشانی که با اتحاد کلباء پشت سر گذاشت از این تیم جدا شد و با النصر قرارداد امضا کرد. او بیشتر بازی‌های فصل جاری را به خاطر آسیب‌دیدگی از دست داد، اما در این بازی توانست ۷۵ دقیقه بازی کند و دو گل به ثمر برساند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: لیگ امارات ، مهدی قایدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
اگر به اروپا می رفت پیشرفت زیادی نصیبش میشد تنها چیزی عیب دارد مواظب مصدومیت خودش نیست خودرا به آب آتش میزند گل بزند
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
پرچم بالا ، بالای بالا !
۰
۳
