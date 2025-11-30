باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه سی ان ان در گزارشی مدعی شد نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و تیم او، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تحریمی بر حریم هوایی این کشور آمریکای جنوبی اعمال کرد،در تلاش بوده با کاخ سفید تماس بگیرند.

پیش از این، ترامپ قصد خود برای بستن حریم هوایی ونزوئلا را اعلام کرده بود، اگرچه از نظر قانونی، تنها کاراکاس دارای اختیار قانونی کامل برای این کار است. این اقدام او در جریان تنش‌های مداوم بین دو کشور بر سر مسائل ادعایی مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان رخ داد که در نهایت به تحریم «کارتل د لوس سولز» توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی انجامید. ایالات متحده ادعا می‌کند این کارتل توسط مادورو رهبری می‌شده است.

در همین حال، وال استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ و مادورو در مورد یک عفو احتمالی برای مادورو در صورت کناره‌گیری داوطلبانه از قدرت گفت‌و‌گو کرده‌اند. پس از تحریم ترامپ، ادعاهایی در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر پرواز هواپیمای مادورو به سمت برزیل، که به عنوان یک اقدام فرار احتمالی تفسیر شد، در حال گسترش است.

منبع: سی ان ان