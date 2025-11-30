باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس + فیلم

تصاویری از گوزن‌های زرد ایلام در قلب کوه‌های زاگرس را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - گوزن‌های زرد کم‌یاب در سایت کله انار در قلب کوه‌های زاگرس این گونه با شکوه به طبیعت ایلام روح بخشیده‌اند.

 

