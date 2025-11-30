شهردار شهرکرد گفت: در حال حاضر نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان اظهار کرد: رونمایی از ۹ دستگاه اتوبوس شهری با اعتباری حدود ۱۱۷ میلیارد تومان نیز رقم خورد.
وی افزود: در حال حاضر قریب به ۱۰۲ دستگاه اتوبوس در ناوگان شهری فعال است و ۵۷ دستگاه طی سه سال گذشته خریداری شده و ۳۱ دستگاه به ناوگان اضافه شده است و مابقی تا پایان سال اضافه میشود.
شهردار شهرکرد ادامه داد: بقیه اتوبوسها هم نوسازی شده است، به این ترتیب ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش اتوبوسهای شهری در شهرکرد بهصورت ۱۰۰ درصد نوسازی و بهسازی شده است.
مهرداد میرزائیان اظهار کرد: شهرداری شهرکرد در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی درون شهری، اقداماتی را طی سالهای اخیر انجام داده است. یکی از این اقدامات، عقد قرارداد با شرکت زامیاد برای تأمین ۱۰ دستگاه اتوبوس از اعتبارات داخلی شهرداری است. از این تعداد، دو دستگاه اتوبوس امروز رونمایی شده و مابقی آنها تا پایان ماه جاری به شهرداری تحویل خواهد شد.
وی افزود: شهرداری شهرکرد همچنین قراردادی با شرکت عقاب افشان به ارزش ۷۰ میلیارد تومان برای تأمین پنج دستگاه اتوبوس منعقد کرده است. از این پنج دستگاه، سه دستگاه امروز رونمایی شده و دو دستگاه دیگر نیز تا پایان هفته به شهرداری شهرکرد تحویل خواهد شد.
رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافربری شهرداری شهرکرد گفت: شهرداری برنامهریزی کرده است که از اوراق مشارکت سال آینده، ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر جذب کند تا بتواند به خرید ون و اتوبوسهای جدید درون شهری بپردازد. این اقدام به منظور بهبود و توسعه حملونقل عمومی در شهر انجام میشود.
میرزائیان ادامه داد: توسعه ناوگان حملونقل عمومی نه تنها به افزایش کیفیت خدمات شهری کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز منجر شود. شهرداری با پیگیری این برنامهها، عزم خود را برای ارتقای سطح خدمات حملونقل عمومی نشان میدهد.
وی اضافه کرد: این اقدامات در راستای تأمین نیازهای روزافزون شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنها انجام میشود، هدف نهایی شهرداری، ایجاد یک سیستم حملونقل عمومی کارآمد و پایدار برای ساکنان شهرکرد است.