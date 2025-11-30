باشگاه خبرنگاران جوان - منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: در راستای اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان به قزوین به دنبال حل یک بحران نیستیم، بلکه برای ساختن یک آینده مطمئن تلاش می‌کنیم و این پروژه به طور دقیق برای تامین بخشی از نیاز آبی استان تا افق سال ۱۴۲۵ طراحی شده است.

وی ادامه داد: این بدان معنا است که ما نه فقط برای امروز، که برای نسل‌های آینده نیز برنامه داریم و حدود ۷۸ درصد از جمعیت شهری و روستایی استان را تحت پوشش آب سالم و گوارا قرار خواهیم داد.

ستوده با اشاره به پیامد‌های زیانبار برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تصریح کرد: دشت قزوین سال‌ها در حال تحمل فشار مضاعف است، اما خوشبختانه با اجرای همزمان ۲ طرح بزرگ آبرسانی از سد‌های طالقان و بالاخانلو، ما شاهد یک نقطه عطف تاریخی در این استان بوده‌ایم.

به گفته این مسئول، براساس آمار‌های دقیق، حدود ۴۵ درصد از وابستگی آب شرب استان به منابع آب زیرزمینی کاهش یافته و این به آن معنا است که می‌توانیم سالانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب از نیاز آب شرب استان را از منابع آب‌های سطحی مطمئن و پایدار این دو سد تامین کنیم و این اقدام، نه یک قدم که یک جهش بلند برای حفظ و احیای آبخوان دشت قزوین محسوب می‌شود.

وی افزود: این ۶۵ میلیون مترمکعب، فقط یک عدد نیست بلکه امکان بازیابی قنات‌ها و چاه‌های خشک شده، یعنی جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ کشاورزی پایدار در مناطق پیرامونی و در یک کلام، نجات اکوسیستم منطقه محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین، اجرای چنین طرح‌های عظیمی را محصول اراده جمعی دانست و خاطرنشان کرد: آنچه که امکان تامین منابع مالی و اجرای فنی طرح آبرسانی از سد طالقان را برای خدمت‌رسانی به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان فراهم کرده، همراهی و همکاری بی‌دریغ مسوولان ارشد استان بود، از جمله استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که از اولین روز‌های طراحی تا لحظه اجرا، پشتیبان بی‌چون و چرای این پروژه بودند و این همگرایی، نمونه‌ای درخشان از مدیریت جهادی و عزم ملی برای حل مسایل کلان کشور است.

ستوده در بخش دیگری از سخنان خود به نوآوری مالی در اجرای این طرح پرداخت و آن را نقطه کور بسیاری از پروژه‌های ملی دانست و تاکید کرد: شاید یکی از متمایزترین جنبه‌های این طرح، مدل سرمایه‌گذاری آن باشد، مدلی که با همکاری این شرکت، اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل راه و شهرسازی استان و از محل سرمایه‌گذاری در مجتمع اقامتی - گردشگری قائم ایجاد شد که در سطح کشور کاملاً بی‌نظیر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین خاطرنشان کرد: این مدل سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف و با استفاده از سازوکار‌های نوین مالی، پروژه‌های بزرگ را بدون فشار مضاعف بر بودجه دولتی پیش برد و امروز با اطمینان اعتقاد داریم که این مدل می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق و قابل کپی‌برداری برای تامین مالی سایر طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ عمرانی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: ایرنا