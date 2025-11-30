مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: طرح بزرگ آبرسانی از سد طالقان، تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه یک استراتژی نجات بخش و نقشه راهی برای تامین آب پایدار قزوین محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: در راستای اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان به قزوین به دنبال حل یک بحران نیستیم، بلکه برای ساختن یک آینده مطمئن تلاش می‌کنیم و این پروژه به طور دقیق برای تامین بخشی از نیاز آبی استان تا افق سال ۱۴۲۵ طراحی شده است.

وی ادامه داد: این بدان معنا است که ما نه فقط برای امروز، که برای نسل‌های آینده نیز برنامه داریم و حدود ۷۸ درصد از جمعیت شهری و روستایی استان را تحت پوشش آب سالم و گوارا قرار خواهیم داد.

ستوده با اشاره به پیامد‌های زیانبار برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تصریح کرد: دشت قزوین سال‌ها در حال تحمل فشار مضاعف است، اما خوشبختانه با اجرای همزمان ۲ طرح بزرگ آبرسانی از سد‌های طالقان و بالاخانلو، ما شاهد یک نقطه عطف تاریخی در این استان بوده‌ایم.

به گفته این مسئول، براساس آمار‌های دقیق، حدود ۴۵ درصد از وابستگی آب شرب استان به منابع آب زیرزمینی کاهش یافته و این به آن معنا است که می‌توانیم سالانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب از نیاز آب شرب استان را از منابع آب‌های سطحی مطمئن و پایدار این دو سد تامین کنیم و این اقدام، نه یک قدم که یک جهش بلند برای حفظ و احیای آبخوان دشت قزوین محسوب می‌شود.

وی افزود: این ۶۵ میلیون مترمکعب، فقط یک عدد نیست بلکه امکان بازیابی قنات‌ها و چاه‌های خشک شده، یعنی جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ کشاورزی پایدار در مناطق پیرامونی و در یک کلام، نجات اکوسیستم منطقه محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین، اجرای چنین طرح‌های عظیمی را محصول اراده جمعی دانست و خاطرنشان کرد: آنچه که امکان تامین منابع مالی و اجرای فنی طرح آبرسانی از سد طالقان را برای خدمت‌رسانی به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان فراهم کرده، همراهی و همکاری بی‌دریغ مسوولان ارشد استان بود، از جمله استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که از اولین روز‌های طراحی تا لحظه اجرا، پشتیبان بی‌چون و چرای این پروژه بودند و این همگرایی، نمونه‌ای درخشان از مدیریت جهادی و عزم ملی برای حل مسایل کلان کشور است.

ستوده در بخش دیگری از سخنان خود به نوآوری مالی در اجرای این طرح پرداخت و آن را نقطه کور بسیاری از پروژه‌های ملی دانست و تاکید کرد: شاید یکی از متمایزترین جنبه‌های این طرح، مدل سرمایه‌گذاری آن باشد، مدلی که با همکاری این شرکت، اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل راه و شهرسازی استان و از محل سرمایه‌گذاری در مجتمع اقامتی - گردشگری قائم ایجاد شد که در سطح کشور کاملاً بی‌نظیر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین خاطرنشان کرد: این مدل سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف و با استفاده از سازوکار‌های نوین مالی، پروژه‌های بزرگ را بدون فشار مضاعف بر بودجه دولتی پیش برد و امروز با اطمینان اعتقاد داریم که این مدل می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق و قابل کپی‌برداری برای تامین مالی سایر طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ عمرانی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سد طالقان ، آب منطقه ای
خبرهای مرتبط
کاهش حجم آب سد طالقان علت کاهش حق آبه قزوین
افزایش ۱۵ درصدی تراز آبی سد طالقان
تصمیم گیری برای رهاسازی آب سد طالقان در کانال آبیاری دشت قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
نذارید آنار طالقان رو تهرانی ها نابود کنند
۰
۰
پاسخ دادن
سد طالقان، نبض زندگی در قزوین/ تحولی شگرف در تامین آب پایدار
آخرین اخبار
سد طالقان، نبض زندگی در قزوین/ تحولی شگرف در تامین آب پایدار
ثبت بیش از ۶۵ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در معابر شهر قزوین
دستگیری صیاد غیرمجاز و نجات ۸ قطعه سهره طلایی در قزوین
قزوین در تسهیلات بانکی جلوتر از میانگین کشور است
هشدار آلودگی در مناطق صنعتی استان قزوین 
شتاب طرح انتقال آبرسانی از طالقان به قزوین/ تکمیل فاز مهرگان تا خرداد سال آینده
جهش اشتغال در قزوین با پرداخت ۷۴۰۶ میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی