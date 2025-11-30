باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های دولتی روز یکشنبه گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جشن هشتادمین سالگرد نیروی هوایی به همراه دخترش بر نقش نیروی هوایی در بازدارندگی جنگ هسته‌ای تأکید کرد.

عکس‌هایی که توسط روزنامه رودونگ سینمون کره شمالی منتشر شد، کیم را در حال مشاهده آنچه که به نظر می‌رسد هواپیما‌های بدون سرنشین و پرتابگر‌های موشک متحرک باشد، نشان می‌دهد.

یک مقام اطلاعاتی اوکراینی پیش از این به رویترز گفته بود که کره شمالی تولید انبوه پهپاد‌های کوچک و کوتاه‌برد دید اول شخص (FPV) و همچنین پهپاد‌های تهاجمی میان‌برد بزرگتر را آغاز کرده است.

عکس‌های رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد که کیم و دخترش که کت‌های چرمی بلند پوشیده بودند، یک نمایش هوایی را به مناسبت سالگرد تماشا کردند و از نمایش هواپیما‌هایی مانند هواپیمای هشدار زودهنگام هوابرد که کره شمالی اوایل امسال رونمایی کرد، بازدید کردند.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) به نقل از کیم جونگ اون گزارش داد که انتظارات کشور از نیروی هوایی که «نقشی در اجرای بازدارندگی جنگ هسته‌ای ایفا خواهد کرد» واقعاً «زیاد» است.

به گزارش این خبرگزاری، کیم گفت: «نیروی هوایی باید قاطعانه انواع اقدامات جاسوسی و تحریکات نظامی احتمالی دشمنان را دفع و کنترل کند.»

کیم بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که به نیروی هوایی دارایی‌های استراتژیک جدیدی اعطا خواهد شد.

منبع: رویترز