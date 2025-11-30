کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در هشتادمین سالگرد تأسیس نیروی هوایی این کشور بر بازدارندگی هسته‌ای این نیرو تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های دولتی روز یکشنبه گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جشن هشتادمین سالگرد نیروی هوایی به همراه دخترش بر نقش نیروی هوایی در بازدارندگی جنگ هسته‌ای تأکید کرد.

عکس‌هایی که توسط روزنامه رودونگ سینمون کره شمالی منتشر شد، کیم را در حال مشاهده آنچه که به نظر می‌رسد هواپیما‌های بدون سرنشین و پرتابگر‌های موشک متحرک باشد، نشان می‌دهد.

یک مقام اطلاعاتی اوکراینی پیش از این به رویترز گفته بود که کره شمالی تولید انبوه پهپاد‌های کوچک و کوتاه‌برد دید اول شخص (FPV) و همچنین پهپاد‌های تهاجمی میان‌برد بزرگتر را آغاز کرده است.

عکس‌های رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد که کیم و دخترش که کت‌های چرمی بلند پوشیده بودند، یک نمایش هوایی را به مناسبت سالگرد تماشا کردند و از نمایش هواپیما‌هایی مانند هواپیمای هشدار زودهنگام هوابرد که کره شمالی اوایل امسال رونمایی کرد، بازدید کردند.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) به نقل از کیم جونگ اون گزارش داد که انتظارات کشور از نیروی هوایی که «نقشی در اجرای بازدارندگی جنگ هسته‌ای ایفا خواهد کرد» واقعاً «زیاد» است.

به گزارش این خبرگزاری، کیم گفت: «نیروی هوایی باید قاطعانه انواع اقدامات جاسوسی و تحریکات نظامی احتمالی دشمنان را دفع و کنترل کند.»

کیم بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که به نیروی هوایی دارایی‌های استراتژیک جدیدی اعطا خواهد شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی ، جنگ هسته ای
خبرهای مرتبط
نیرو‌های کره شمالی در پاکسازی مین‌های منطقه کورسک به روسیه کمک می‌کنند
پیشنهاد کره جنوبی برای گفت‌و‌گو‌های نظامی با شمال
کره شمالی هشدار داد:
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش گشت‌زنی جنگنده‌های آمریکا بر فراز ونزوئلا
ویتکاف: اوکراین باید به جای موشک‌های تاماهاوک درخواست معافیت از عوارض گمرکی کند
پخش زنده تلویزیون فرانسه به دلیل هشدار بمب‌گذاری متوقف شد
هزاران نفر در لندن برای بزرگداشت روز جهانی همبستگی با فلسطین تجمع کردند
شمار شهدای غزه از ۷۰ هزار نفر فراتر رفت
عملیات تخریب ساختمان‌های مسکونی در شرق غزه توسط اسرائیل
آخرین اخبار
عملیات تخریب ساختمان‌های مسکونی در شرق غزه توسط اسرائیل
افزایش گشت‌زنی جنگنده‌های آمریکا بر فراز ونزوئلا
هزاران نفر در لندن برای بزرگداشت روز جهانی همبستگی با فلسطین تجمع کردند
ویتکاف: اوکراین باید به جای موشک‌های تاماهاوک درخواست معافیت از عوارض گمرکی کند
شمار شهدای غزه از ۷۰ هزار نفر فراتر رفت
پخش زنده تلویزیون فرانسه به دلیل هشدار بمب‌گذاری متوقف شد
زلنسکی به فرانسه سفر می‌کند
کوبا اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
ترکیه روز جهانی همبستگی با فلسطین را گرامی داشت
گاردین: سقوط رئیس دفتر زلنسکی به مثابه «انقلابی کوچک» در اوکراین خواهد بود
شمار کشته‌ها در سریلانکا در پی طوفان دیتوا به ۱۵۳ نفر رسید
پهپاد‌های دریایی عملیات در پایانه اصلی نفت روسیه را متوقف کردند
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۳۰۰ نفر گذشت
هیئت اوکراین برای ادامه مذاکرات صلح راهی آمریکا شد
روسیه به پیشروی در شرق اوکراین ادامه می‌دهد
دستکم دو کشته و سه زخمی در ناآرامی‌ها در نزدیکی اربیل عراق
ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کرد
حزب‌الله از پاپ لئو خواست تا در سفر به لبنان تجاوز اسرائیل را محکوم کند
توسک: ناتو برای مقابله با روسیه ایجاد شد
سیل جنوب تایلند ۱۶۲ کشته برجای گذاشت
سوریه: طبق اصول بین‌المللی به حملات اسرائیل پاسخ خواهیم داد
تنش پشت در‌های بسته
مولداوی در پی ورود غیرقانونی پهپاد‌ها حریم هوایی خود را موقتاً بست
خانواده مهاجم به گارد ملی در واشنگتن از بیماری وی خبر دادند
آلمان ادعای وال‌استریت ژورنال درباره «نقشه جنگ با روسیه» را رد کرد
حماس در روز جهانی همبستگی با فلسطین خواستار تشدید تحرکات جهانی علیه اشغالگران شد
سقوط پهپاد موجب آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت جنوب روسیه شد
هگست: گزارش حمله به قایق در کارائیب، ساختگی و تحریک‌آمیز است
هشدار طالبان؛ به هرگونه تجاوز به افغانستان پاسخ می‌دهیم
فراخوان گسترده ایرباس برای تعمیر ۶۰۰۰ هواپیمای A۳۲۰