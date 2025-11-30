باشگاه خبرنگاران جوان - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برداشت برنج، کشت دوم و رتون در مازندران پایان یافت، گفت: ۲۲۸ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران امسال زیر کشت اول برنج رفت که حدود ۱.۳ میلیون تن شلتوک تولید و از این میزان بیش از ۷۰۰ هزار تن برنج سفید استحصال شد.
او افزود: حدود ۱۲۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران نیز برای کشت دوم و پرورش رتون اختصاص یافت که از این نوبت کشت بیش از ۴۰۰ هزار تن شلتوک و ۲۰۰ هزار تن برنج سفید برداشت شد.
باقری با بیان اینکه بازار برنج امسال سال طلایی را پشت سرگذاشت، ادامه داد: ضریب تبدیل شلتوک به برنج در کارخانجات شالیکوبی بسیار خوب بود به همین دلیل کیفیت برنج مازندران امسال بسیار عالی و از بازارپسندی بالایی برخوردار بود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: طرح ملی جهش تولید نیز با هدف افزایش کمی و کیفی تولید برنج، بهبود روشهای کشت در شالیزارهای مازندران امسال با قوت اجرا شد.
باقری وضعیت عرضه و تقاضای برنج را مناسبتر از سالهای گذشته دانست و افزود: تولید کنندگان برنج از قیمت فروش عمده در شالیکوبیها راضی هستند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران