شهردار شهرکرد گفت: بهسازی پایانه مسافربری آزادی شهرکرد با پیشرفت ۹۰ درصدی همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان اظهار کرد: پروژه بهسازی پایانه مسافربری آزادی شهرکرد با هدف ارائه خدمت بهتر به شهروندان و مسافران در حال انجام است.
وی افزود: همزمان با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذار احداث غرفه هایی در ورودی پایانه درنظر گرفته شده است.
شهردار شهرکرد با بیان اینکه برای بهسازی پایانه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، پیش بینی کرد: این پروژه طی دوماه آینده تکمیل و بهره برداری شود.
سیروس خادمی مسئول پایانه مسافربری شهرکرد با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساختهای شهری و رفاه شهروندان گفت: عملیات احداث و بازسازی سرویسهای بهداشتی در پایانه مسافربری آزادی با اعتبار ۶ میلیارد تومان انجام شد.
وی افزود: عملیات پیادهروسازی در پارک سوار پایانه مسافربری آزادی در حال اجراست و هماکنون به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است.
وی افزود: نصب تجهیزات و تکمیل نهایی پروژهها در دستور کار شهرداری قرار دارد و پس از اتمام، خدماترسانی به مسافران و شهروندان در پایانه آزادی به شکل قابلتوجهی بهبود خواهد یافت.