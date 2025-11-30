رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از دستگیری یک سارق سابقه‌دار در محور کندوان و توقیف خودروی وی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در تشریح جزئیات این عملیات، گفت:با دریافت اطلاعات از مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه استان مبنی بر تردد یک فرد سابقه‌دار در حوزه سرقت با خودروی تیبا سفید در محدوده ولی‌آباد محور کندوان، تیم‌های گشتی و عملیاتی مستقر در محور به‌صورت فوری و هماهنگ وارد عمل شدند.

او افزود:ماموران پس از رصد دقیق مسیر و کنترل نقاط حساس محور، خودرو را شناسایی و ضمن توقف ایمن، راننده آن را دستگیر کردند.

سرهنگ عبادی گفت:این عملیات با هماهنگی کامل مرکز فرماندهی و کنترل و با رعایت استاندارد‌های امنیتی و انتظامی انجام شد تا ضمن جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی برای سایر کاربران جاده، سارق بدون هیچ حادثه‌ای دستگیر شود.

او افزود:خودرو توقیف شه و متهم نیز پس از دستگیری، جهت سیر مراحل قضایی و انتظامی به مراجع ذی‌ربط تحویل گردید.

سرهنگ عبادی گفت:پلیس راه استان با هدف تأمین امنیت جاده‌ای، جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه و حفاظت از مسافران، نظارت و پایش مستمر محور‌های مواصلاتی را در دستور کار دارد. از رانندگان و مسافران تقاضا داریم در صورت مشاهده خودرو‌ها یا افراد مشکوک، سریعاً با شماره‌های تماس پلیس راه اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام شود.

